Bona reacció
L’Hiopos Lleida va fer ahir un pas endavant: era un partit molt important davant d’un rival directe. La gesta de guanyar el Barça a domicili va ser una injecció de moral que va durar poc, amb la primera derrota a casa contra el València. Després dels dos últims partits, en els quals les emocions van ser una autèntica muntanya russa, aquest duel suposava un gran repte psicològic.
Els dos anteriors havien estat d’aquells que tots els jugadors volen jugar, els que tothom afronta amb una motivació extra, perquè són una bona oportunitat per lluir-se, tant per al cos tècnic com per als jugadors. El partit d’ahir era una trampa, ja que existia la pressió de guanyar i potser no resultava tan atractiu com els dos últims enfrontaments.
Encara que l’inici va ser titubejant, l’Hiopos Lleida va acabar guanyant tots els quarts, donant un cop d’autoritat i mostrant una concentració que moltes vegades és difícil mantenir en encontres amb tanta pressió. Aquesta fortalesa psicològica demostra que l’equip creu en les seues possibilitats i vol molt més que la permanència.
Però, pensant en els llocs de descens, enguany, aquestes posicions estan de moment una mica lluny. S’ha guanyat dos dels rivals que, en principi, lluitaran per mantenir-se, i es pot dir que s’ha fet de forma solvent.
Ahir, encara que el resultat sembli ajustat, l’equip lleidatà va anar al davant en el marcador durant 32 minuts, fent la sensació de tenir el partit controlat.
Aquest any l’equip ha fet un pas endavant quant a mentalitat guanyadora, i sembla que vol aspirar a molt més que simplement lluitar per no descendir. La mentalitat és diferent i això suposa un pas més cap a la consolidació a l’ACB.