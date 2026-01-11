Jekyll o Hyde?
Boníssima segon part, 55 punts. Després d’haver estat un dels talons d’Aquil·les del conjunt lleidatà, el partit d’ahir a Tenerife, seguit amb especial atenció per l’afició després del que va passar la temporada passada, ens va deixar una grata sorpresa: Lleida es va emportar la victòria.
Va ser un pas endavant de jugadors clau. Com l’Ave Fènix, l’equip va mostrar que no tot depèn de Batemon: també comptem amb Golomán, Ejim, Walden... Hem competit a les Canàries i hem aconseguit una victòria que val el seu pes en or.
Significa això que ja no necessitem un base? Potser no ens hauríem de deixar portar per l’eufòria. Ens relaxarem perquè som lluny del descens i la nostra aspiració serà simplement que hi hagi dos equips pitjors que nosaltres? Fins fa poc es parlava de Burgos i Granada, però la situació canvia i qualsevol relliscada pot complicar-ho tot. Ara toca mirar al futur: hem sumat sis victòries, però serà això només una vendetta contra el Tenerife recordant la temporada anterior? Tindrem finalment un base o n’hi haurà prou amb el fet que més jugadors descarreguin la pressió sobre Batemon?
La gran incògnita continua sent la mateixa: serem en la pròxima jornada Dr. Jekyll o Mr. Hyde? L’afició haurà d’esperar per gaudir de l’equip a casa, perquè primer toca una altra visita a les Canàries i, després, rebre el Burgos a l’Espai Fruita Barris Nord. Una victòria a casa suposaria un pas enorme cap a la salvació i, a més, un regal per a l’afició que mai no ha deixat de creure, però de veritat el nostre objectiu ha de ser simplement evitar el descens? Aquest equip, a nivell individual, ha demostrat que pot competir. Ara falta demostrar que pot fer-ho amb regularitat.