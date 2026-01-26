L’efecte ‘Superlópez’
Ja era hora que l’Atlètic Lleida guanyés un partit al Camp d’Esports. De fet, no ho feia des del novembre contra l’Andratx. I, com és habitual en aquest club, sembla impossible que no passi res fora del que podria considerar-se dins de la normalitat. Però anem al gra. La presència de Jordi López, estrenant-se com a tècnic dels lleidatans va ser, com mana la tradició, talismà. Primer triomf per més d’un gol en tota la temporada i demostrant que Superlópez s’aplica al pragmatisme més radical. Va alinear tots els nous i quan va marcar l’1-0, de bon començament, va aplicar el principi que ja va deixar entreveure a la roda de premsa de la seua presentació. “Tal com estem cal guanyar més enllà d’altres consideracions.” Dit i fet. Ordenats al darrere, sense alegries i a veure-les venir. És el que toca. Ara el següent objectiu és guanyar diumenge (12.00 hores) al camp del cuer Torrent, golejat a Mallorca. L’anècdota del partit va arribar al minut 80 amb la lesió de l’àrbitre Bordons Romero, que va haver d’abandonar el camp en ambulància. El clàssic “Hi ha algun àrbitre al camp?” va tardar prop de vint minuts a resoldre’s. Molt de pressa va arribar el lleidatà Marc Fernández per posar-se com a assistent i l’auxiliar Javier Blanco va passar a ser el principal. Coses de la Segona RFEF.