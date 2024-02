Creat: Actualitzat:

Si vostè té un moment, què li sembla si avui ens endinsem una mica en el tema de les mamografies? Totes les dones, i també alguns homes, ens les hem de fer amb regularitat, sense excusa. Però aprofundim un pelet en l’evidència del procediment anacrònic, fòssil. Vaja, que al segle XXI potser hauríem de començar a trobar una altra manera de fer que el tràngol, manta invasiu per a moltes dones, fos més passador.La darrera mamografia que recordo va ser d’aquelles que el sistema et regala, a partir dels 50. Sí. Mig segle i reps dues cartes de felicitació dels de dalt. A la primera, t’informen que cada dos anys et faran una mamografia. I dius iupi! I a la segona, el regal és una prova per detectar el càncer de còlon #findelacita. Bon dia. Despulli’s de cintura cap amunt, diu un noi molt amable. És la primera vegada que és un senyor qui et fa la mamo i li fas saber per trencar el gel, amb falsa seguretat i rialla nerviosa. Comença el procés de convertir els teus pits en làmines de fricandó, tant si fas una 75A com una 120D. I apa, gimme hope! Unes mans estranyes agafen els teus pits amb la missió d’esclafar-los sobre aquella plataforma alta, freda. Pit u. Pit dos. Aixequi el cap. Quieta. Fins aquí la part fàcil, perquè ara the show must go on amb les mamo laterals. Peus endavant. Fet. Giri el cos. Ahà. Agafi’s aquí i amb l’altre braç aparti’s l’altre pit. ¡Adelante Gadgetto brazo! Relaxi l’espatlla. Giri el cos una mica. Els peus endavant. Clemència, demano! Barbeta amunt. La plataforma va baixant i.. Acció! L’infermer amable comparava la posició amb el ioga, i no anava mal encaminat. Faltaria el “respiri-ho això, respiri-ho”. La mamo, encara tant invasiva com inajornable. Però també és ben cert que si aquesta prova l’haguessin de passar els homes i, de cop, a les 8 del matí, amb la fresca de la zona de Diagnosi per a la Imatge, els agafessin la vara de Sant Josep i els hi aixafessin fins a deixar-la com un escurçó atropellat per un John Deere (Aquesta ganyota? Fa mal només de pensar-hi, oi, amic?), els fessin girar el cos cap a la dreta, els peus endavant i el maluc una mica enlaire, ja tindríem un altre sistema per tenir una imatge radiològica de la zona. Ho tenim clar totes, oi? Que segurament importa poc tot això, però que quedi dit.