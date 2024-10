Creat: Actualitzat:

Si vostè té un moment, a veure, a veeeure. Som una colla de borinots? Hem esnifat pols d’unicorn en dejú i estem perdent l’oremus? Hi ha hagut alguna fuita a Vandellòs i ens estem quedant panolis? Ordre, per l’amor de Déu! Llegia en aquest meravellós i inimitable diari SEGRE –va, deixi’m fer una mica de cagarel·la, que fa dies que no mimo la directora!–, llegia, dic, que “Pacients acudeixen a Urgències espantats després de consultar analítiques amb intel·ligència artificial (IA)”. #Quémeestáscontado, Dr. Yuguero, truqui als GEOS, que això se’ns en va de les mans.Fem reflexió: si no som capaços d’entendre aquell trist paper que et posen a la falda, cul enlaire inclòs, quan vas a urgències i et porten a fer una punyetera radiografia, amb la maleïda cadira que grinyola, com vol vostè que no ens agafi un sikitrake si sotmetem una analítica a la IA? Com et presentes a Urgències i expliques «miri, estava jo al sofà i he pensat “dona un cop d’ull a l’analítica a veure què”. I fer per fer, mentre a la tele, la Mariví parlava de la Festa del Vi de Lleida que es fa el 26 i 27 d’octubre, he dit: “Pregunta tot això a la IA no sigui que el #metgedelseguro hagi badat.” I miri, ara tinc palpitacions, però de veritat que l’hi juro, eh, perquè la IA em diu que estic a les portes de l’hora suprema!». Vostè s’imagina l’explosió al cap de qui l’atengui al tauler d’Urgències? I la metgessa de sala de triatge, amb els ulls fora de les clofetes i escoltant una versió hardcore del Se Acabó de la María Jiménez al cervell? La IA em sembla una oportunitat magnífica per a tantes coses essencials com la medecina, l’educació, fins i tot per estalviar processos i caminar cap aquella cosa que anomenen economia verda i circular.. Però d’aquí a col·locar les analítiques al Xat GPT hi ha un món, carai!Fa temps, un savi es reia de la por que ens fa la IA quan el problema gros, deia, el tenim en la intel·ligència natural que està darrere l’artificial. Nyà molta maldat en eixe món! Amén. Una veritat com un temple, sempre que –deixant de banda el cas de l’excels cervell del mestre Grau– considerem que encara en queda, d’intel·ligència; que segurament importa poc tot això, però que quedi dit.