No oblidi el meteorit!
Si vostè té un moment, reflexionem-ho fort això, eh! Tantes vegades desitjant que caigui el meteorit i s’acabi aquesta comèdia de fer veure que la vida és bella amb tot de Trumps, Mileis i #loqueterondarémorena per tot arreu i ara, ves per on, ja tenim meteorit i data. Sí, fa temps que ronda la notícia, mesos. Però jo em guardo aquests temetes per a quan passa el temps, que no se’ns oblidin eixos detallets.
Arriba el meteorit, my friend! La criatura: asteroide 2024 YR4 n’hem de dir. R4 li han posat! Se’n recorda, dels R4!? Allò sí que era un tot terreny amb aquell canvi manual tipus filaberquí que et feia sentir la reina del mambo mentre conduïes i canviaves de marxa a lo Phil Collins. Ai, que en som de vells... He llegit que l’R4 torna aquest any. –Martí, centra’t!
Em centro. La cosa és que el 22 de desembre, dia de la loteria de Nadal, –Martí, al carril!– de l’any 2032, podria ben bé ser que un roc d’entre 40 i 90 metres de llarg impactés contra la Terra. Ara mateix, hi ha una possibilitat entre cinquanta-tres, que ja comença a ser una proporció per prendre-ho en consideració. Altra cosa és que a vostè li importi un rave, que ja em sembla bé.
La NASA diu que no perdem el temps en fer forats sota terra, que no cal. De fet, si queda poc temps, no el perdi fent forats, ni pintant parets, ni rentant cortines. Dic jo, vaja... La realitat és que aquest tema meteòric, si a vostè li agraden les coses de l’espai, com a una servidora, ha obert un munt de melons ben apassionants. Miri. Es veu que hi ha un Programa de Defensa Planetària i una Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de la ONU #arrastrobastos que també té el Space Mission Planning Advisory Group! #mueromuerta
Que quan algú descobreix un asteroide descarrilat ho han de penjar al Minor Planet Center de Cambridge que vindria a ser un tauler d’anuncis públic per a ús, rastreig i seguiment dels professionals de l’astronomia. Allà, allà sí que hi ha totes les pedregades de debò. Les que passaran i les que vindran, tot i que segurament importa poc tot això, però que quedi dit.