Valencians al cor

En el moment que escric aquest article encara no ha finalitzat el drama que s’ha estat vivint al País Valencià pels efectes de la DANA. Estic totalment aclaparat per les imatges i els testimonis de la gent que ho està patint. Una angoixa que m’emplena tot el cos i que es barreja amb un sentiment de ràbia i fàstic al mateix temps veient i escoltant les declaracions dels polítics de torn intentant ja expulsar-se les responsabilitats de sobre i culpant a tothom. La quantitat de víctimes en aquest moment és de més de 200 persones, però tothom creu que seran forçà més. Després de totes les catàstrofes viscudes anteriorment en aquesta zona també provocades per l’aigua, ara, al 2024 amb tota la tecnologia més avançada i se suposa que amb l’experiència acumulada per no repetir els mateixos erros del passat, tornem a reviure i de manera encara més dramàtica un desastre humà i material d’una magnitud descomunal. La situació catastròfica en la qual han quedat part de les terres valencianes tardarà molts anys a poder recuperar-se i tornar a certa normalitat. Però la cicatriu del drama humà que s’està vivint encara durarà molt més temps. No hi ha bones paraules per tapar tant dolor i tanta ràbia. Tinc una devoció especial per a la gent del País Valencià. Part dels orígens de la meva família són de Xelva (València) i de Les Useres (Castelló) i per altra banda, com passa sovint en el món educatiu català, he tingut moltes companyes de feina procedents del País Valencià amb les quals he viscut grans moments. Ara tots els meus pensaments i sentiments van cap a elles. I els vull transmetre la meva empatia i solidaritat infinita. Per altra banda, però, no puc, ni vull oblidar, tot el mal que han fet i fan els polítics –principalment de dretes– que durant dècades han fet de l’enfrontament entre el País Valencià i Catalunya un negoci per aconseguir vots i mantenir-se al poder. La DANA, la seva previsió i la gestió de la catàstrofe, no porten cap etiqueta de catalanitat. Suposo que per això ara aquests mateixos polítics apunten cap a Madrid. Tot culpa, sempre, dels altres. Per sort la solidaritat de la gent passarà per sobre d’aquests hipòcrites sectaris que només miren pels seus interessos personals i polítics. Gent del País Valencià, molts ànims i molta força! Estem amb vosaltres! Ens en sortirem!