La tristor
M’entristeix... Sí, aquesta és la paraula, de produir tristor, pena... M’entristeix veure el tracte que ha rebut aquests darrers dies l’aparició del president Puigdemont en campanya. Haver patit exili, o presó, per motius polítics a la vida sens dubte t’atorga una sèrie de legitimacions, entre les quals la de poder opinar amb coneixement de causa sobre Espanya i sobre Catalunya, malgrat que puguis estar-hi o no d’acord. Però, esclar, en el context actual, i en plena picabaralla, t’exposes a l’esquarterament des de totes bandes, des del mateix centre des del qual t’expresses fins a la teva dreta i la teva esquerra. L’expresident, que en uns dels moments més crucials de la història del seu país va fallar dues vegades (dos dies després de l’1 d’octubre i al cap de quinze dies), i va equivocar-se, i va decebre, té tota la potestat per dir el que diu ara, i de tornar com a president de la Generalitat destituït per la llei espanyola, en el que va ser, allò sí, un cop d’Estat en tota regla. Per això resulta penós assistir a l’enèsim trinxament des de l’interior de l’estat català que volies crear, o defensar, amb la qual cosa es corrobora que el pitjor enemic sempre espera dins de les pròpies fronteres. Ningú és profeta a la seva terra, i un profeta, un de bo, un de nou, amb les vestidures immaculades, li aniria molt bé al malmès independentisme, que de tan esbudellat cou.
El procés, els dos milions de persones que van votar per la independència, necessiten esperances, però els anhels, per ser-ho, sembla que necessiten també impossibles, una pura contradicció del present. Ni algunes radicalitzacions que han derivat de la catàstrofe ni les recentralitzacions i eixamplaments d’altres, la més palmària de les quals la d’ERC, aporten solucions a curt termini i la seva deriva l’únic que aconsegueix és accentuar el desencant, la desconfiança i la mala maror. Un exponent preclar d’aquesta cruel tessitura la representa la figura de Gabriel Rufián, l’home que va marxar a Madrid per vuit mesos. I els discursos de l’Oriol Junqueras posterior a la seva estada a la presó. I l’altra derivada és el nou apogeu del PSC a Catalunya, que pesca en aquestes tèrboles i fins i tot ara s’erigeix com a ariet de les ultradretes. És tot tan trist. I tan fidel a la ganyota en què s’ha convertit Catalunya, la terra eixorca.