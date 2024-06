Creat: Actualitzat:

M’explicava una ciclista que cada cop es veuen més dones damunt d’una bicicleta per la carretera, que quan s’hi va aficionar ella eren molt poques, i encara menys que formessin part d’un club. De fet, encara avui són poques les que estan federades. Em va comentar una anècdota que m’ha fet pensar durant dies. Resulta que anys enrere es va apuntar a un club ciclista. Anava a les assemblees i participava en allò que podia, fins que un dia es va assabentar que hi havia un grup de WhatsApp per on quedaven per fer sortides, però que a ella mai l’havien inclòs. No li havien donat l’oportunitat. El passat dia 8 de juny es va celebrar a Tàrrega la marxa cicloturística Pedals de Dona. L’única d’aquestes característiques que es fa a Catalunya. Teresa Balcells, la presidenta del Club Ciclista Tàrrega (sí, és una dona) i impulsora d’aquesta marxa, explica que l’objectiu final és que sigui un punt de trobada entre dones que practiquen aquest esport, i que, a més, sigui una manera de crear referents perquè les nenes vegin que aquest esport també és per a elles. Un altre dels objectius de la Pedals de Dona és que agafin confiança. De fet, la marxa té tres recorreguts, que van des dels 56 quilòmetres la més curta, fins als 105 la més llarga. Aquest any hi han participat gairebé 350 dones vingudes de tot el país i també de diferents punts de l’Estat, d’Andorra i de França. Una altra de les característiques d’aquesta marxa és el companyerisme que hi ha entre totes les ciclistes, com s’ajuden entre elles. De fet, la cursa acaba amb un bon dinar de germanor. I això no vol dir que no hi hagi un podi on es premia les tres primeres de cada recorregut. Justament la Pedals de Dona va coincidir amb la primera edició de la Volta Ciclista Catalunya amb la participació d’estrelles del ciclisme mundial, i que a més es va retransmetre per 3Cat. Ens n’hem fet un fart, de veure homes damunt d’una bicicleta pujant ports de muntanya, el divendres 7 de juny del 2024 va ser el primer cop que vaig veure per la televisió dones. Una altra ciclista que va participar a Pedals de Dona m’explicava que aquest any havia vist moltes noies. Suposo que són dones que han vist que no estan soles i que els han donat l’oportunitat.