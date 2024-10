70 anys de Ràdio Tàrrega

Creat: Actualitzat:

Un 20 d’octubre del 1954 Pilarín Minguell i Ramon Puiggené van dir per primer cop “transmite Ràdio Tàrrega”. Començaven les emissions d’aquesta emissora, la segona de la demarcació després de Ràdio Lleida. Són 7 dècades en què moltes, moltíssimes persones, hi han treballat, col·laborat i escoltat. La ràdio és connexió, que genera sentiment de pertinença i comunitat. També és nostàlgia, alegria, solidaritat i diversió. Però sobretot és participació i confiança a través de la rigorositat en la informació que es dona, empatia per ajudar a comprendre el que passa al nostre voltant i participació. Definitivament, la ràdio és formació, inspiració. Durant 70 anys ha estat testimoni dels canvis de la nostra societat, des del franquisme fins a la democràcia. Quan un mitjà de comunicació té tants anys a les espatlles, també té una responsabilitat. Durant anys s’ha creat un lligam invisible que uneix generacions, un espai de creació col·lectiva i de diversitat. De fet, si comptem quantes veus diferents escolten els oients de Ràdio Tàrrega cada setmana se superen el centenar.. En tot cas, si la ràdio ha arribat als 70 anys és perquè moltes persones s’hi han implicat, se l’han sentit seva i l’han fet créixer, i és de justícia recordar algunes persones que ho han fet possible com ara el Francesc Gasull, el Josep Castellà o el Ramon Puiggener. També és vital la feina que fan tots els col·laboradors que, amb passió i dedicació, regalen el seu saber i el seu temps a totes les persones que escolten la ràdio. Aquell moment màgic, quan s’encén el llum vermell, s’obren els micròfons i les seves veus viatgen i entren als cotxes, cases, feines… i comparteixen els seus coneixements, la seva saviesa, reflexions i opinions amb els oients. En definitiva, regalen una part d’ells mateixos. I també els oients. Durant aquestes set dècades, Ràdio Tàrrega ha explicat les seves històries, experiències i opinions. Han compartit notícies que ens han impactat, cançons que ens han alegrat i entrevistes que ens han emocionat. Ràdio Tàrrega celebra 70 anys, i ho fa no tan sols mirant enrere, sinó també mirant cap al futur de la mà de tots els col·laboradors, patrocinadors, clients, oients i seguidors. La ràdio és de tots.