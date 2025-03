Creat: Actualitzat:

Últimament, es parla molt del talent, del talent lleidatà, de com s’han de cuidar els professionals que decideixen exercir la seva professió aquí. Molts han marxat a fora per formar-se, hi han treballat una temporada, han vist les oportunitats laborals que tenien, però, tot i això, han tornat. Aquí es viu millor, els pisos són més barats o potser han tingut fills i volen que creixin aquí. De raons n’hi ha tantes com persones. I no m’oblido de les persones que, tot i haver nascut en un altre indret, decideixen instal·lar-se aquí. Persones que hi veuen les bondats i els beneficis. Ara bé, en molts casos quan busquen empreses per a fer un servei, el primer que fem és buscar a fora. “Dona més garanties”, “seran més professionals”. En definitiva, “muda més” tot i que també cobraran més. Així doncs, faig un agraïment sincer a totes aquelles empreses que, quan necessiten un servei o un proveïdor, no dubten a mirar si ho poden trobar aquí, a Lleida. Gràcies per confiar en el talent local, per veure el potencial que hi ha i per apostar per les nostres empreses. Presumim del talent lleidatà, però quan estan en joc els nostres diners, Barcelona dona més “prestigi”. En realitat això és una gran incongruència. Ningú coneix millor la nostra realitat, la nostra cultura, la nostra manera de fer, que qui viu aquí. Sabem què funciona i què no, qui ens pot ajudar quan tenim un problema, quins són els recursos locals, aquell detall intangible. Quan confiem en les empreses d’aquí, també garantim un coneixement profund, de proximitat, únic. Imaginem per un moment que fóssim capaços de crear una xarxa de col·laboració entre nosaltres, on cada empresa, cada professional, s’ajudés mútuament per créixer. On en lloc de competir, comencéssim a cooperar. On, ja des d’un primer moment, penséssim en “qui tenim per aquí que ens ho pot fer això?”. Un compromís lleidatà. Un activisme local. Perquè sí, perquè ho fem tan bé com qualsevol altre. Ja hi ha qui està apostant per aquest model, que sap que l’èxit depèn del compromís i la qualitat del treball que s’ofereix. Que se sent a dir que és “molt valent” i que està mostrant el camí. Així que potser que confiem més en nosaltres mateixos. Si no ho fem nosaltres, qui ho farà?