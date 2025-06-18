Estem a l’altura
DIJOUS i divendres passat vaig tenir l’oportunitat de formar part de l’equip de comunicació de la Trobada Empresarial al Pirineu. Durant dos dies, els empresaris catalans i andorrans es van reunir a la Seu d’Urgell per escoltar ponències i, especialment, per practicar això que ara es coneix com a networking. Amb absoluta determinació, i sense complexos han consolidat un esdeveniment de primer nivell, una de les cites més rellevants, tant en l’àmbit empresarial com també econòmic, de Catalunya. Fa 36 anys, un grup d’empresaris i amics lleidatans va impulsar aquesta trobada amb la voluntat d’ampliar coneixements i generar sinergies. Aquest esperit continua ben viu avui, gràcies a la dedicació voluntària de la junta organitzadora, que quan acaba una Trobada ja comença a treballar per la següent, sempre amb l’objectiu que sigui encara millor. Enguany han destacat figures com la psiquiatra Marian Rojas Estapé, el governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá, i el president de CaixaBank, Tomás Muniesa. Sense oblidar el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ni el president de la Generalitat, Salvador Illa. També han pres la paraula empresaris lleidatans que han compartit les seves experiències. El galerista internacional Manel Mayoral, nascut a Verdú, va explicar com ha obert espais d’art a Barcelona i París. I Felip Massot, que va marxar de Belianes per buscar una vida millor, ha esdevingut propietari de Vertix, el segon grup immobiliari català. Les xifres d’enguany són de rècord: prop de 900 inscrits, una quarantena de mitjans i 60 periodistes. Assistents, que en la majoria de casos dormen i mengen a la Seu i que la seva intendència va sota l’organització de la Trobada. Una vintena d’hotels de l’Alt Urgell i Andorra s’han omplert. Només les responsables saben la feinada que comporta tot plegat. Per cert, enguany podríem dir que el 100 % de les empreses que han fet possible la Trobada són lleidatanes, començant per l’agència de comunicació, L’Oest, la conductora de la jornada, els tècnics de so i il·luminació, passant per la fotografia i vídeo, protocol, coordinació de presidència i acabant amb el càtering. Definitivament, les empreses lleidatanes estem a l’altura i la Trobada Empresarial al Pirineu ho té molt clar.