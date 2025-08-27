Tan sols un escrit
Fins ara no m’he atrevit a escriure sobre Palestina. Penso que no tinc prou coneixements per fer-ne una bona anàlisi. Arriba un dia, però, que es fa insuportable no fer res, encara que sigui només fer un escrit. Només cal ser una mica persona per entendre que el que passa és un disbarat. Em costa creure com pot ser tan i tan inhumana la humanitat... Com pot ser que ningú pugui aturar això.
El passat 13 d’agost més de 2.000 periodistes d’unes 150 associacions de premsa i mitjans de comunicació de Catalunya es van concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar la matança de professionals de la comunicació que l’exèrcit d’Israel està fent a la guerra de Gaza. Dos dies abans havia matat 6 informadors mentre dormien en una tenda de campanya davant l’hospital Al-Shifa de la ciutat de Gaza. Cinc dels periodistes eren d’Al-Jazeera, el principal canal de notícies del món àrab i entre ells hi havia el palestí Anas Al-Sharif.
I no, el valor de la vida d’un periodista no és més gran que la de qualsevol persona. Però el genocidi que es viu a Palestina té una doble crueltat: a més d’arrasar-ho tot, busca fer callar les veus que poden explicar-ho al món. I és clar, els informadors s’han convertit en un objectiu prioritari. Israel no deixa entrar cap equip de premsa a Gaza i als que són a dins, els mata. Segons l’ONU, des del 7 d’octubre del 2023 Israel ha matat uns 250 periodistes i ho fa, també segons l’ONU, intencionadament perquè vol “perpetrar el genocidi contra el poble palestí sense testimonis”.
Aquest dilluns ha matat 5 informadors que treballaven per a agències de notícies i televisions internacionals, també en un hospital. Segons la cadena Al-Jazeera, les forces israelianes han llançat un primer atac mitjançant un dron suïcida carregat d’explosius que ha impactat contra la teulada de l’edifici i ha causat la mort d’almenys un periodista. Els equips de rescat i altres informadors hi han anat per recuperar el cos del reporter i documentar el que havia passat. En aquest instant les forces israelianes han tornat a atacar per aire el mateix lloc. En total hi ha hagut 20 persones mortes.
Cada cop tenim menys ulls que ens poden explicar el que passa a Palestina. I justament això és el que vol Israel.