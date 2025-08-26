Evacuada una pizzeria de Lleida per un incendi
Aquest dilluns a la nit, sense que cap persona resultés ferida
Dos dotacions dels Bombers van treballar aquest dilluns a la nit en un incendi en un restaurant-pizzeria situat a la cantonada entre els carrers Alfred Perenya i Pallars de Lleida. Els Bombers van rebre un avís a les 23.05 hores que alertava que sortia fum gris de l'establiment, que va ser evacuat sense que cap persona resultés ferida.
El foc s'hauria originat a la campana extractora de la cuina, que hauria cremat part del fals sostre i cablejat.
D'altra banda, els Bombers també han treballat aquesta nit en un incendi en un contenidor a Balaguer i en la retirada d'unes branques que han caigut al carrer Ton Sirera de Lleida.