Evacuada una pizzeria de Lleida per un incendi

Aquest dilluns a la nit, sense que cap persona resultés ferida

Un camió dels Bombers.Segre

Lluís Serrano
Dos dotacions dels Bombers van treballar aquest dilluns a la nit en un incendi en un restaurant-pizzeria situat a la cantonada entre els carrers Alfred Perenya i Pallars de Lleida. Els Bombers van rebre un avís a les 23.05 hores que alertava que sortia fum gris de l'establiment, que va ser evacuat sense que cap persona resultés ferida.

El foc s'hauria originat a la campana extractora de la cuina, que hauria cremat part del fals sostre i cablejat.

D'altra banda, els Bombers també han treballat aquesta nit en un incendi en un contenidor a Balaguer i en la retirada d'unes branques que han caigut al carrer Ton Sirera de Lleida.

