SUCCESSOS
Els Mossos busquen l’autor del tret contra un gat a la Fuliola
L'animal, ferit greu al tòrax, està ingressat des de divendres en una clínica veterinària de Tàrrega
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir l’autor del tret de balí que divendres al migdia va ferir greument al tòrax un gat a la Fuliola.
L’autor del tret s’exposa a una pena de fins a 18 mesos de presó i un any de multa per maltractament animal, ja que la víctima va requerir atenció veterinària. De fet, el gat, de caràcter comunitari, està ingressat des de divendres en una clínica veterinària de Tàrrega, on va requerir fluïdoteràpia, subministrament d’oxigen i aplicació d’analgèsics.
El col·lectiu animalista preveu dirigir-se aquest dilluns a l’ajuntament, que no disposa de normativa pròpia sobre la gestió dels gats comunitaris i sobre colònies felines, perquè es faci càrrec de les despeses, que només divendres van generar una factura de 131 euros. “Esperem que s’acceleri el procés de protecció dels gats”, assenyalen. “És una cosa habitual, cada dos per tres trobem gats tirotejats amb balins”, expliquen fonts de la Plataforma en Defensa del Gat.