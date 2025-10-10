Nova normativa als autobusos de Lleida: Prohibit menjar i pidolar, utilitzar altaveus i es regula pagar amb efectiu
El ple també debatrà l’aprovació definitiva del pla de mobilitat urbana, que inclou l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions.
El pròxim ple de la Paeria de Lleida debatrà el nou reglament del servei d’autobusos, que actualitza el del 2022 i s’adapta al Codi d’Accessibilitat i el llenguatge inclusiu i no sexista, i incorpora aspectes de civisme.
L’edil Cristina Morón va destacar que s’han modificat articles relacionats amb l’admissió de cadires de rodes, amb o sense motor. S’admetran com a màxim dues cadires o altres elements de suport, i les persones han d’acreditar que tenen la mobilitat reduïda.
Determina que és necessari un sistema d’informació per a usuaris amb discapacitat física, visual, auditiva o intel·lectual, tant a les parades com als vehicles.
Prohibeix menjar, utilitzar altaveus i practicar mendicitat o venda ambulant. També regula que, en expedicions on els serveis municipals ho hagin autoritzat, entre les 22.00 i les 6.30 hores els usuaris podran accionar el botó i comunicar verbalment al conductor que s’aturi entre dues parades per augmentar la seguretat en desplaçaments nocturns.
Detalla que s’acceptarà el pagament amb bitllets de 10 euros, com a màxim. Així mateix, el ple debatrà l’aprovació definitiva del pla de mobilitat urbana, que inclou l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions.