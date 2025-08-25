MUNTANYA
El Pirineu de Lleida podria guanyar cinc ‘tresmils’ a partir de nous mesuraments
Un equip de topògrafs d’Aran desenvolupa un projecte per actualitzar les altituds dels cims i es podria passar dels 20 actuals a 25
Sostremetries, un equip de topògrafs aficionat a la muntanya amb seu a Aran, està desenvolupant un projecte que analitza si ampliar de 20 a 25 el número de tresmils, és a dir, de pics l’altitud dels quals sobre el nivell del mar a Alacant supera els 3.000 metres, segons va informar La Vanguardia.
Ara són vint: quinze de principals, amb la Pica d’Estats (3.143), el Verdaguer (3.129), el Gabarró (3.110), el Sotllo (3.072) i el Besiberri Sud (3.030) com els més alts, i cinc de secundaris ubicats vora alguns dels cims anteriors. Sostremetries preveu revisar en els propers mesos la catalogació de tres agulles situades entre el Besiberri Sud i el Comaloforno, al Parc d’Aigüestortes, i dos de l’entorn de la Pica d’Estats. Aquests últims ja han estat mesurats, tot i que el resultat preliminar està pendent de contrast.
Els treballs inclouen, a més de l’estimació de l’altitud amb tecnologia làser d’alta precisió, l’estudi de la morfologia, ja que la catalogació com a tresmil requereix que entre el cim i el primer coll hi hagi un desnivell d’almenys deu metres.
Els topògrafs tenen previst sotmetre a examen d’aquí a tres setmanes la catalogació de la tuca de Culebres (3.062) a Montanui. El seu pla inclou revisar 85 pics al Pirineu amb prominències d’entre vuit i dotze metres, la majoria concentrats a la Maladeta (36), el Perdiguero (12) i Monte Perdido (5).
Segons els càlculs preliminars, l’actual llista de 216 tresmils pirinencs es podria veure alterada amb l’entrada de 31 i la sortida de 16.
Augmenta l’afluència als refugis de muntanya
Els refugis de muntanya catalans han registrat aquest estiu un augment dels visitants que passen el dia a l’enclavament sense quedar-se a dormir, una dinàmica que ha crescut després de la pandèmia, segons expliquen els guardes de muntanya, tot i que les reserves per passar la nit s’han mantingut o han augmentat lleugerament. “Ara hi ha més turistes que venen a passejar i a passar el dia. El client no és tan muntanyenc, és més comercial i va menys equipat”, coincideixen el Marc i la Gina, encarregats del refugi de Mallfaré, a prop del llac de Sant Maurici. En el seu cas, aquest canvi en el perfil del turista no ha repercutit en menys pernoctacions, ja que el seu refugi és punt de pas de la famosa travessia Carros de Foc, la qual cosa ha provocat que la gran majoria de dies hagin tingut una gran ocupació. Als estanys de la Pera, a Lles (Cerdanya), la sobreexplotació de la zona va portar el consistori a limitar l’ús de les pistes forestals a l’estiu. Segons la guarda Genni Archetti, això ha fet que les famílies siguin el públic més habitual.
Un escalador es queda penjat enmig de la presa de Cavallers
Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir dos muntanyencs a l’Alta Ribagorça. Cap a les dos del migdia, van rebre l’avís d’un escalador que s’havia quedat penjat a meitat de la presa de Cavallers, a la Vall de Boí, quan estava escalant la via ferrada coneguda com El pistatxo assassí. Des d’un helicòpter, diversos bombers se li van atansar fent ràpel i el van ajudar a baixar. A la tarda, una unitat va evacuar a un centre sanitari un muntanyenc que s’havia lesionat en una cama quan recorria juntament amb tres companys més la travessia del Besiberri.