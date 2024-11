Creat: Actualitzat:

Una de les experiències més gratificants que he viscut aquest 2024 es haver passat per la classe de la meva filla (4rt de Primària) a explicar-los algunes tècniques de comunicació oral. Encara avui alguns nois i noies s’acosten per dir-me que els meus consells els van anar molt bé per exposar el projecte de final de curs. Mira que bé, vaig pensar d’entrada. La meva filla i els seus companys seran uns privilegiats. Després, però, donant-li voltes, he tingut un pensament que va molt més enllà. O podria anar més enllà, si el Departament d’Educació té a bé escoltar la meva proposta. Es tractaria de buscar una fórmula per donar veu als periodistes a les aules de primària i secundària de la mateixa manera que es conviden sexòlegs per parlar d’educació sexoafectiva o policies locals perquè les criatures tinguin nocions bàsiques de seguretat viària. Amb un parell de sessions per curs seria suficient per explicar-los les quatre regles bàsiques: Des de tenir clar quin és el missatge que es vol donar, com modular correctament la veu, trucs per captar l’atenció de l’auditori o la importància del llenguatge no verbal. Perquè, déu-n’hi-do, com està el pati. Arriben a la universitat amb dificultats per destriar el gra de la palla i feina rai per expressar-se en públic. De fet, segons un estudi recent de l’Observatori Social de la Fundació La Caixa, 8 de cada 10 universitaris no han rebut mai classes d’oratòria ni a l’escola ni a l’institut. Que no resulta tan estrany, tenint en compte que molts mestres i professors reconeixen tenir mancances en aquest sentit i són els primers que demanen tenir més eines i recursos a l’abast. Tirar d’altruisme és una alternativa. De pares i mares voluntaris sempre se’n troba, en tots els àmbits, tenint en compte que som els primers interessats en la formació dels nostres fills. Però convindreu amb mi que en termes d’igualtat d’oportunitats no és ni de bon tros la millor opció. Caldria un compromís perquè tot aquest aprenentatge s’acabi regularitzant, ja sigui via curricular o a través del projecte educatiu de cada centre. Em pregunto si des del Col·legi de Periodistes hi estarien interessats seguint l’estela dels tallers d’educació mediàtica per combatre la desinformació que aquesta institució promou des de fa 14 anys.