L’OPA a les pimes
Ningú dubta que Madrid aspira a ser una capital federal, somia a ser com París. És el centre de comunicacions de l’Espanya radial i en capta tots els serveis (grans despatxos d’advocats, asseguradores, seus de multinacionals, serveis financers...). Durant els fets del 2017, amb la fuga de grans empreses catalanes cap a Madrid, ho va saber aprofitar com ningú. I ara es repetirà amb l’OPA hostil del BBVA contra el Sabadell. Un fet més que demostra la concentració de poder que hi ha a la Meseta ibèrica.
Madrid vol ser el gran hub financer de Llatinoamèrica, atraient les grans fortunes de l’altre costat de l’Atlàntic. Vol emular el que es fa a la City de Londres. Això de tenir un gran banc internacional, que en principi podria ser una bona notícia per obtenir finançament per a l’economia del país, mai ho serà per a Catalunya. Els grans bancs s’especialitzen en grans operacions financeres, invertint a Shanghai, Singapur, Nova York, Frankfurt... que no pas en l’economia del seu país. El Sabadell sap com es financen les pimes catalanes. Per exemple, a Lleida ajuda més del 20% de les nostres empreses. El finançament a pimes es basa en cultura i coneixement d’un territori. Es té en compte qui la gestiona, la seva posició en el mercat, la seva història financera, els resultats, els seus plans futurs i projectes... i això només pot fer-se convidant els responsables de riscos dels bancs a visitar a empreses. No és cosa d’un simple algoritme. En el cas de Catalunya, exportem el 26% del que es fa a l’estat, tenim el 33% de les patents, el pes de la indústria és d’un 20% al PIB (que pot arribar al 50% en el transport i logística, enginyeria, informàtica, manteniment, formació, packaging i disseny...). Per tant, Catalunya és el millor actiu econòmic que hi ha al país.
El futur serà difícil. A les pimes ara els toca invertir en automatització, en robotització, i en intel·ligència artificial. També han de disminuir els seus costos energètics mentre es descarbonitzen. I davant d’aquestes noves fites, és aquí on l’operació del BBVA contra el Sabadell no encaixa. Farà molt més difícil aconseguir finançament i engrandir l’economia catalana. Cal frenar aquesta OPA i fer que sigui una operació d’estat: si volem mantenir el futur empresarial de Catalunya, ens hem de posicionar.