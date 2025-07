Un missatge a preservar

Creat: Actualitzat:

Aquest any fa 50 anys de la mort del fundador de l’Opus Dei, sant Josepmaria Escrivà de Balaguer (1902–1975). Per tal de commemorar-ho, dijous passat es va celebrar a la Catedral una missa presidida pel bisbe Salvador. Lleida ha estat un territori on aquest sant ha deixat empremta. El primer cop que va venir va ser el 1913 per examinar-se de Batxillerat. Més endavant, durant la tardor del 1937 i ja ordenat sacerdot, va creuar la província per tal d’arribar a Andorra i poder fugir cap a França per exiliar-se durant els anys de la Guerra Civil. Als anys quaranta són diverses les vegades que viatjà a Lleida: per a exercicis espirituals amb sacerdots de la capital, visitar la seva família que residia a Balaguer, i també va venir a la Seu d’Urgell per a ordenacions de bisbes i nous coprínceps andorrans. Des de llavors el seu llegat a Lleida continua ben present en centres educatius, espais per a les famílies i en el clero.

La seva vida continua generant interès, estudis i també interrogants: què podem aprendre avui d’un capellà que va predicar la santedat per mig món? Més enllà de les devocions personals, conèixer la vida dels sants ha estat, històricament, una manera de comprendre millor la història de l’Església i, alhora, de descobrir com es pot viure l’Evangeli en contextos reals, amb tensions, dificultats, decisions i cerques personals. No només es tracta d’admirar, sinó d’aprendre: de veure com algú concret va saber respondre als desafiaments del seu temps amb llibertat interior, fe i entrega. Des d’un retir espiritual durant l’octubre del 1928 i fins a la seva mort, Escrivà de Balaguer va predicar una crida universal a la santedat i va impulsar, primer des de Madrid i després des de Roma, l’expansió de l’obra. Actualment, la prelatura hi és present a més de 60 països.

Per què, mig segle després, la figura de sant Josepmaria continua despertant interès? La resposta està en el missatge. En un món fragmentat i accelerat, la seva crida a la unitat de vida, la santificació a través de la feina ben feta i la llibertat interior és un anunci que convida a la reflexió i al compromís. D’aquí a tres anys l’Opus Dei celebrarà el centenari de la seva fundació, personalment considero que el seu missatge ha de continuar custodiant-se i cal posar-lo al servei de les necessitats actuals de la nostra societat.