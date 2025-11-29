Més que 2 estrelles
És difícil trobar algú més enganxat a la seva terra que el xef Joel Castanyé que, juntament amb l’Ángels Chiriboga (la seva parella, enginyera agrònoma i doctora en postcollita), regenta des del 2014 La Boscana. L’establiment està situat en una finca de 5 hectàrees a Bellvís, al Pla d’Urgell (turísticament la comarca menys visitada del país). El talent del xef, la resiliència de la nissaga familiar i la singular manera de traslladar aquest privilegiat entorn natural a la cuina van fer que el restaurant obtingués la primera Estrella MICHELIN el 2016 i, aquest passat dimarts (quan menys s’ho esperaven) la segona Estrella de la famosa guia vermella. Al voltant del Joel tot és equilibri, aquell que és tan difícil d’aconseguir entre elements aparentment tan dispars com la tradició i avantguarda. El xef ha estat capaç de traduir a un llenguatge contemporani els paisatges i la cuina tradicional de la plana de Lleida, elaborant una coherent i delicada proposta culinària que deixa al marge qualsevol artifici per centrar-se en el que és essencial. El petit de la dinastia del Resquitx de Golmés aposta decididament pel producte local i per la seva estacionalitat. Les hortalisses ecològiques del seu propi hort, les aus del corral de la finca, la carn de la zona, les castanyes, els bolets, els caragols o les herbes i flors dels camps es converteixen en protagonistes d’una cuina compromesa amb el medi ambient (el 2024 va aconseguir l’estrella verda Michelin). L’aposta encabritada per la fruita (interessant el Projecte Fruita que han impulsat) és una mostra de la seva preocupació per la conservació del patrimoni natural i culinari. Personalment, han aconseguit vestir de gala la fruita de Lleida. La creativitat, la innovació i la qualitat dels productes de La Boscana es materialitzen en els seus plats. En Joel ens exposa el respecte i l’amor que sent per la seva terra. Gràcies al seu enginy i en el fet de pensar en gran, ens ha demostrat que a l’interior del país també passen coses extraordinàries. Tothom sap que Lleida va tenir la primera estrella gràcies a l’Àngel Moncusí del Molí de la Nora, però des d’aquesta setmana ara tothom sabrà que el primer dos estrelles lleidatà va aconseguir-lo el Joel Castanyé. La Boscana és un clar exemple de com l’interior aconsegueix eclipsar la capital!