Callar no vol dir no dir res
El món no serà mai un paradís, però potser podríem evitar que sigui una rèplica grotesca de l’infern. Això és el que passa quan els pitjors perden la por i els millors, l’esperança. Si hi ha alguna cosa de la qual un idiota no es recupera és de l’èxit. Els fracassos, en canvi, ajuden a créixer, igual que la febre estira l’alçada d’un nen. No hauríem de confondre el que les coses són amb el que voldríem que fossin; i no hauríem de confiar massa en ningú, i menys en nosaltres mateixos; i no hauríem de vantar-nos de tenir raó perquè on no hi ha justícia és perillós tenir-ne; i no hauríem de dir el que pensem si no cal que ho diguem. Callar no vol dir no dir res, explica Ramón Andrés. El món es divideix entre els savis que saben que no saben res i els ignorants que ignoren que ho ignoren tot. Els ximples admiren els llestos que veneren els intel·ligents que envegen els erudits que estimen els ximples. El més segur és dir: potser. La mar, a vegades, pot ser més petita que un peix. Existeixen unes conviccions profundes que es contagien en silenci i compartim tots, els agnòstics i els ateus i els creients, els quals, quan tenim un problema, diem “mare meva!” com diu tothom. Hi ha molt de cinisme, sí, però no oblidem que vivim en el més sentimental dels planetes. Dies molt llargs sumen setmanes curtes i anys instantanis. La vida, quan recordem, cap en unes paraules. El passat es construeix. S’ha de crear. Com que és retrospectiu, l’has de treballar fins a tancar el cercle. El que és meravellós de ser persona és que pots pensar el que et doni la gana; això no t’ho pot impedir ningú, i ningú et pot prendre el que estimes. No hi ha res veritable que no sigui compatible amb la innocència. Hem d’entregar-nos a la vida com la mar s’entrega a l’arena. Les revelacions s’han d’explicar amb delicadesa, com s’explica a un nen un llampec. Han d’enlluernar a poc a poc, o tot el món quedaria cec. Els dies passen com les migracions de les aus, però ocorre que, a diferència de les aus, els dies no tornen. Això també ho explica Ramón Andrés. I el que passarà després ho conta Juan Ramón. Nosaltres marxarem i es quedaran els ocells cantant. En un matrimoni d’èxit un dels dos vetlla mentre l’altre mor.