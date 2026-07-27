Elogi de la literatura
Als que estem enamorats del Quixot ens agrada que “quixotesc” no hagi perdut el significat de “noble”. Als que estem enamorats de Dante ens dol que “dantesc” signifiqui “tètric” perquè a la Divina Comèdia hi ha escenes gore, sí, però també, i sobretot, la força de l’amor que mou el sol i la resta d’estrelles. Als que estem enamorats de Shakespeare ens fa mal que “shakesperià” signifiqui “trames enrevessades” perquè és l’autor inabastable que ha descrit Marin Sorescu. Shakespeare, diu Sorescu, va crear el món en set dies. El primer va crear el cel, les muntanyes, els abismes de l’ànima. Del segon al sisè va crear els rius, els mars, els oceans i la resta de sentiments. El setè hi va donar un cop d’ull per si li quedava alguna cosa pendent. Els directors de teatre ja havien omplert la terra de cartells. Shakespeare va pensar que, després de tant d’esforç, també ell mereixia veure un bon espectacle. Però estava tan cansat que abans d’això se’n va anar a morir una mica. Una novel·la d’Alejandro Zambra té aquest inici perfecte: “Al final ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia y que él se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final Emilia muere y Julio no muere. El resto es literatura.” Només literatura. Però és tan necessari contar! Qualsevol història té com a destí la glòria o l’oblit. La clau no és el conte que es conta, sinó com es conta, que és el que el fa arribar a un port memorable o enfonsar-se en la mar de la indiferència. La literatura que estimem té una curiositat de nen despietat, una ferocitat verbal, una precisió forense. Perdona, és a dir: fa miracles. Anna Akhmàtova explica que en els terribles anys de la Gran Purga va fer cua durant 17 mesos davant la presó de Leningrad. Una dona que estava darrere seu, els llavis morats pel fred, la va reconèixer i va preguntar-li a cau d’orella (allà només es parlava entre murmuris):
— I vostè pot descriure això?
— Puc.
I una cosa semblant a un somriure es va dibuixar en el que alguna vegada havia estat el rostre d’aquella dona.