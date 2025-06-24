Solstici i memòria
La nit de Sant Joan és una nit màgica. És una festa que es celebra i té molt seguiment popular. Com dèiem l’any passat, comença l’estiu amb la multitud de celebracions que tenen el record a un sant com a excusa o justificació. Des de fa mil·lennis, el solstici d’estiu s’ha vinculat a rituals sagrats. Si vostès visiten Egipte, al temple d’Abu Simbel el dia del solstici el Sol il·lumina tot el temple, o un lloc enigmàtic com Stonehenge, la llum arriba al centre de l’escultura il·luminant-ho tot de forma espectacular. Res passa perquè sí. No els sembla curiós que, fa més de 4.000 anys, no només poguessin ser conscients de la repetició d’aquest fenomen de forma anual (els primers calendaris coneguts no arribaren fins a l’època romana) sinó que tinguessin els coneixements per a construir un temple amb tanta precisió? Posteriorment a Europa aquesta festa es va associar al naixement de sant Joan Baptista i ell que també purificava (però amb aigua) li anava com anell al dit ser el referent de la purificació de l’ànima i de desprendre’s de coses que volem deixar endarrere. A mi sempre m’ha agradat molt aquest dia. Tret de sortida de les vacances escolars, era una nit de petards, de coca de Sant Joan i d’esperar unes setmanes de descans. La nit més curta de l’any i l’olor de pólvora que envaeix l’ambient. La preparació dels campaments. De la calor que molts cops es diu que quasi és la més intensa de l’estiu, perquè arriba de cop. De fet, el 40 de Maig ha estat tot just fa 15 dies. Encara que el canvi climàtic ha avançat l’arribada de la calor sufocant. De l’expectativa del que ens tindrà preparat l’estiu i tenir la sensació de disposar de molt temps per passar-s’ho bé. És una sensació que deixa tan bon record que és difícil d’imitar-la quan som adults. De fet, quan vaig començar a treballar, el dia de Sant Joan vaig ser conscient del que suposava tenir festa un dia entre setmana i l’alegria que ho acompanyava. Quan les festes només eren els caps de setmana i a les vacances. Així que avui comença oficialment l’estiu, si han d’agafar el cotxe per tornar a casa després d’aquest pont vigilin, i aprofito per recordar-los que es protegeixin de la calor, i gaudeixin del moment, que el sol d’avui no es repetirà fins a l’any vinent.