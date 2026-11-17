La màgia de la il·lusió
Portem pocs dies de campanya electoral. Però avui volia aprofitar aquestes línies per fer un petit parèntesi. Sabien que tal dia com avui, però de fa 98 anys, es va estrenar el primer curtmetratge de Mickey Mouse? Aquells 8 minuts en què es veu Mickey a bord d’un vaixell van transformar el món de l’animació. Avui, tothom coneix Mickey Mouse, un referent de la màgia i la il·lusió dels més petits. És igual que passin els anys. Si vostès van a qualsevol festa infantil i apareix el famós ratolí, tothom corre a abraçar-lo. De fet, jo mateix, en un carnestoltes de l’escola, em vaig disfressar de Mickey Mouse. I tot i que aleshores només tenia 4 anys, recordo perfectament la il·lusió d’aquell dia i el munt de fotografies que vaig demanar per immortalitzar el moment. Avui, però, volia compartir amb vostès que Mickey Mouse va néixer després d’un fracàs empresarial. Disney havia creat Oswald, el conill afortunat, que havia aconseguit força popularitat. Però un conflicte contractual li va fer perdre els drets sobre el personatge. Lluny de rendir-se, va decidir crear un nou protagonista. Així va néixer Mickey Mouse. Els primers curtmetratges no van agradar gaire, però Disney va arriscar amb una innovació per a l’època: incorporar so sincronitzat a les imatges. Aquella aposta canviaria per sempre la història de l’animació. Anys més tard, Mickey protagonitzaria Fantasia, interpretant l’aprenent de bruixot, amb la seva famosa túnica vermella i el barret blau. Aquella pel·lícula va convertir-se en un clàssic. Una estrena que va produir-se també un mes de novembre, però en un dia 13. Res passa perquè sí. A partir d’aleshores, la història és ben coneguda. D’un fracàs en va sorgir la màgia. I uns anys més tard, també un dia 13, Mickey es convertia en el primer personatge animat a tenir una estrella al passeig de la Fama. I aquest potser és l’aprenentatge que ens hem d’emportar. Va ser gràcies a la tenacitat, la creativitat i la innovació que Disney va fer història. Potser en aquests dies de campanya electoral podríem esperar també propostes innovadores i diferents. Però sobretot propostes properes a les preocupacions del dia a dia de les persones. Que els permetin recuperar la il·lusió i la perspectiva de tenir un futur millor.