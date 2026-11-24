Evolucionar o retrocedir
Tal dia com avui, de 1859, Charles Darwin publicava L’origen de les espècies. Aquest llibre va suposar una revolució, ja que s’explicava com la selecció natural podia transformar les espècies al llarg del temps, i que l’home no estava aïllat sinó que ocupava un espai en la història natural. Posava en dubte la Creació com a tal, i el pensament comú que totes les espècies animals eren fixes. Va ser un canvi importantíssim en la manera d’entendre el nostre rol com a homínids en l’evolució del nostre planeta. Vaig llegir aquest llibre al batxillerat quan vaig dubtar entre estudiar Biologia o Medicina. I em va fascinar com, a través de l’observació i sense gaire recursos, algú podia proposar teories científiques tan fascinants. No ho va tenir fàcil. Va haver de defensar les seves idees amb evidències científiques davant de creences profundament arrelades. Aquesta setmana sabíem que després de 10 morts i més de 5.800 casos aquest 2026, Estats Units perdia l’estatus de país lliure de Xarampió. La taxa vacunal ha caigut i posa en risc milers de persones. Dels 10 morts, almenys 5 són nens. És a dir, 5 infants han mort per una malaltia que podem prevenir i evitar. Quin és el número de víctimes necessàries per a replantejar si la política d’aquell país és la correcta? Res passa perquè sí. I quan es qüestiona la importància de les vacunes, les conseqüències poden acabar mesurant-se en vides humanes. Abans calien anys d’observació, fets i evidències per qüestionar els coneixements i les creences establertes. Ara, en canvi, n’hi ha prou amb un vídeo generat amb IA per sembrar dubtes sobre dècades d’evidència científica. I el pitjor és que aquests dubtes poden acabar tenint conseqüències sobre la salut i la vida de les persones. Aquesta setmana ens juguem molt. També en l’àmbit de la salut. Perquè les decisions polítiques van molt més enllà dels pressupostos destinats a finançar el sistema sanitari. I no totes tenen les mateixes conseqüències, especialment per a les persones més vulnerables. Ni totes les opinions tenen el mateix valor quan parlem d’evidències científiques. Fa 167 anys parlàvem de l’evolució, avui de com evitar retrocedir. Diumenge, utilitzin la força del vot. Aquella que ningú ens pot prendre. De moment.