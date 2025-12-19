Els semideus també creixen
El mateix Rick Riordan, creador de la saga literària original –concretament, la composta per El lladre del llamp, El mar dels monstres, La maledicció del tità, La batalla del laberint i L’últim heroi de l’Olimp–, va arribar a afirmar que la versió televisiva “és millor” que el que ell va escriure. Debats a part, és un fet que l’adaptació conduïda per Jonathan E. Steinberg i Dan Shotz (Black Sails, Jericho) ha sabut reflectir el marcat to juvenil de les novel·les al costat del seu humor mitològic mitjançant estructura episòdica.
La trama segueix Percy Jackson (Walker Scobell), un estudiant problemàtic que durant una excursió escolar al Museu Metropolità descobreix que la seua professora de matemàtiques, la senyora Dodds (Megan Mullally), és en realitat una de les Fúries enviades per matar-lo. L’atac obliga Grover Underwood (Aryan Simhadri), el seu millor amic i suposat company de classe, a revelar la seua veritable identitat: un sàtir encarregat de protegir el nostre protagonista, que en realitat és un semideu.
Així va arrancar aquesta odissea, culminant en l’Inframon amb la confrontació final entre el nostre heroi i Luke Castellan (Charlie Bushnell), carismàtic fill d’Hermes i traïdor al servei del tità Cronos.
En aquesta ocasió, Percy mira de portar una vida relativament normal en un institut de Nova York amb el seu enigmàtic company de classe Tyson (Daniel Diemer), un noi sense llar que ha acollit la seua mare, Sally Jackson (Virginia Kull). Tanmateix, els seus somnis amb Grover, que per fi ha obtingut l’anhelat distintiu de cercador per localitzar el déu Pan, es tornen malsons a l’intuir que el seu amic està atrapat en una illa del perillós Mar dels Monstres. La segona entrega no només creix en l’ampliació d’escenaris –el Mar dels Monstres, el creuer Princess Andromeda, l’illa de Polifem–, sinó també quant a maduresa tonal i emocional –gràcies a la incorporació d’Albert Kim i Jason Ensler com a productor executiu i director, respectivament–, entrant de ple en el conflicte amb un guió més fosc i aprofundint en temes com el trauma, la responsabilitat i la identitat adolescent.
PERCY JACKSON y los...
Es consolida la química del trio protagonista conformat per Scobell, Leah Sava Jeffries –que interpreta Annabeth Chase, filla d’Atenea– i Simhadri, regalant-nos en definitiva una autèntica joia per disfrutar aquestes dates nadalenques amb la família.