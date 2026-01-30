Horror estètic explosiu i buit
Des del 2015 fins al 2019, Jeremy Haun i Jason A. Hurley van publicar als Estats Units una sèrie de còmics anomenada The Beauty per al segell Image, la recepció del qual a Espanya a partir del 2017 de la mà de Panini Comics va ser positiva però discreta –la col·lecció es va cancel·lar abans d’arribar a importar-se la totalitat del material original–. Ara, Disney ens brinda una nova oportunitat de revisar l’esmentada obra amb l’adaptació serialitzada, encara que d’un nivell molt inferior.
La trama arranca en una desfilada d’alta costura a París quan la supermodel Ruby Rossdale (Bella Hadid) comença a comportar-se de forma erràtica en plena passarel·la, es llança a una fugida frenètica per la ciutat i acaba literalment explotant davant de la mirada atònita del públic. Aquest és el primer d’una sagnia de casos en els quals estrelles del món de la moda moren de manera grotesca, sense explicació aparent. La investigació qual recau en els agents de l’FBI Cooper Madsen (Evan Peters) i Jordan Bennett (Rebecca Hall). Al llarg d’onze capítols en diverses localitzacions com París, Venècia, Roma i Nova York, les indagacions els conduiran a un tractament de transmissió sexual que transforma persones corrents en versions físicament i socialment “perfectes”, encara que amb un silenciós compte enrere incorporat cap a un final espantós. Posteriorment, tot apuntarà al creador de la droga, el magnat tecnològic Byron Forst (Ashton Kutcher), com a responsable dels homicidis en el seu afany de controlar el desig, l’autoestima i els diners de mig planeta.
Sota aquesta premissa, la creació de Ryan Murphy (Glee, The Prom) i Matthew Hodgson (9-1-1, Come Reza Ama), a la qual es dediquen aquestes línies, barreja body horror extrem, sàtira social i thriller mitjançant explosions d’influencers, sectes d’incels veneradores de la bellesa i un món on, en plena era Ozempic, l’aparença es converteix en l’única moneda de canvi. Val a advertir que, atès el seu alt contingut sexual i de gore explícit, no es tracta d’una producció per a estómacs sensibles i, més enllà de la metàfora visual, tampoc no s’aprofundeix en les causes estructurals de la malaltissa obsessió per la imatge. D’altra banda, les aparicions estel·lars de Bella Hadid, Meghan Trainor i Ben Platt adornen i distreuen més que aporten en una història tan buida per dins com la societat que representa. Per sort, aprofitant el filó, la sèrie de còmics tornarà a editar-se.