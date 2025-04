Creat: Actualitzat:

L’ecoconcentració parcel·lària reorganitza parcel·les agrícoles disperses per millorar-ne la gestió i sostenibilitat. Equilibra la producció agrícola, garantir-ne la continuïtat per a les futures generacions, amb la conservació del paisatge incorporant criteris mediambientals per protegir la biodiversitat.

Aquesta iniciativa facilita una explotació més viable, reduint costos en desplaçaments i en treballs agrícoles. Fomenta l’agricultura ecològica, ja que la reducció del nombre de veïns minimitza l’exposició als tractaments fitosanitaris convencionals. Permet actualitzar la titularitat de les finques, definir-ne els límits amb precisió i garantir-ne l’accés. Mediambientalment, preserva l’ecosistema de la ZEPA Bellmunt-Almenara, minimitza actuacions als camins i conserva serrats i marges, evitant l’erosió del sòl i afavorint la retenció d’aigua de pluja.

El 2013, la junta de la Col·lectivitat de Regants número 16 del Canal Segarra-Garrigues va sol·licitar l’ecoconcentració parcel·lària. Després d’obtenir el suport majoritari dels propietaris mitjançant una recollida de signatures, el projecte es va consolidar el juny del 2018 amb la petició oficial a la Generalitat de Catalunya. Finalment, l’ACORD GOV/231/2023, de 14 de novembre, publicat al DOGC 9042 del 16 de novembre de 2023, en va declarar la utilitat pública i l’execució urgent per als termes municipals de Montgai i la Sentiu de Sió. Durant aquests anys, el Departament d’Agricultura ha organitzat reunions informatives a la Sentiu i Montgai.

Entenem que qualsevol transformació en el territori genera inquietuds i desconfiança dels propietaris. Des de la Col·lectivitat de Regants, volem aclarir que aquest projecte que ara s’inicia pel Departament d’Agricultura garanteix que tots els implicats tindran accés a la informació necessària i tothom podrà participar activament en un procés just, transparent i participatiu. Durant l’execució del projecte de l’ecoconcentració es faran reunions dels tècnics amb tots els beneficiats per escoltar les seves inquietuds i garantir que la majoria hi estigui d’acord abans de donar-lo per conclòs. Som conscients que han passat més de deu anys des de la primera recollida de signatures, i per això es farà una revisió acurada de les necessitats actuals dels propietaris per garantir que el projecte s’ajusti a la realitat actual del territori.

Cal destacar que aquesta iniciativa compta amb el suport de diverses administracions, com la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Montgai, Cubells, la Sentiu i Bellmunt, així com la Col·lectivitat de Regants del Segarra-Garrigues. Aquest suport institucional reafirma la importància de l’ecoconcentració per al desenvolupament sostenible de la zona.

L’ecoconcentració parcel·lària és un primer pas, però no ens aturem aquí. L’any 2011 semblava impossible mantenir una col·lectivitat de regants sense reg i ho vam aconseguir. També semblava impossible obtenir una ecoconcentració parcel·lària finançada per l’administració, i avui és una realitat. El canvi climàtic i les necessitats d’aliments poden fer variar les prioritats en el futur. L’aigua és vida, i no podem descartar la possibilitat d’un reg de suport que permetria mantenir la riquesa, fixar població i garantir la viabilitat del nostre paisatge de secà sense alterar-ne l’ecosistema ni la biodiversitat.