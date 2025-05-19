Lleida és molt més que una capital
Portaveu de Junts a la Paeria de Lleida
Lleida és molt més que una capital. No només pel que representa, sinó perquè s’ha guanyat aquest paper amb esforç, amb sacrificis i amb una història marcada per la resiliència. Som una ciutat amb força, amb identitat pròpia, amb capacitat de lideratge i amb una manera de fer molt nostra: sempre amb els peus a terra, seriosos, persistents i amb una voluntat inqüestionable de tornar-nos a aixecar cada vegada que hem caigut.
Lleida ha patit molt. Sempre hem estat a la primera línia. Primer queia Lleida, després Barcelona. Però ens hem refet, una vegada i una altra. I ho hem fet com sabem fer les coses aquí: amb dignitat, amb esforç col·lectiu i gràcies a la nostra gent. Un teixit associatiu, econòmic, social i cultural que mai no s’ha rendit. Gent tossuda, valenta i solidària. I avui, de nou, ens trobem davant d’una cruïlla que marcarà el nostre futur i el dels nostres fills.
Volem conformar-nos amb continuar sent la capital agroalimentària del país, o som capaços, sense deixar aquesta posició, d’ampliar les nostres fronteres socioeconòmiques? Volem continuar sent la segona capital de Catalunya o volem competir amb els millors en benestar, qualitat de vida, cultura, dinamisme empresarial i atracció de talent jove? Lleida no pot ser només una capital administrativa. Ha de ser una ciutat que exerceix un lideratge compartit amb els municipis del seu entorn, perquè una ciutat no és capital si el territori no creix amb ella. Som capital de la Terra Ferma, i això ens obliga a actuar amb generositat i humilitat. Cal teixir complicitats reals amb les comarques i pobles que ens envolten, i fer que la força de Lleida arrossegui també oportunitats i progrés per a tots.
Tenim molt a favor: una gran extensió per créixer industrialment, una horta que ens identifica, una universitat compromesa, una ubicació estratègica, una capacitat logística clau. Però també tenim reptes importants: la mobilitat, el repte demogràfic, el civisme, la neteja, la seguretat. Si volem retenir talent i continuar sent referents, cal afrontar-los amb valentia. Des de Junts, treballem per projectar aquesta Lleida que creiem. Ens comprometem, negociem, fem propostes i també sabem ser exigents quan es tracta del futur. Ho fem amb una brúixola molt clara: la de construir una ciutat moderna, catalanista, cohesionada i al servei del país.
Lleida pot ser molt més que una ciutat capital. Pot ser –per moltes raons– la primera ciutat del país, perquè en moltes coses ja ho és. Només cal que ens ho creguem i que ho defensem amb orgull i amb la mà estesa al territori.