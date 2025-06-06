Matemàtiques per descobrir
Comitè local C2EM2025
Sou dels que dieu que no us agraden les matemàtiques? O potser és que no sabeu si us agraden? Durant les properes setmanes tindreu al vostre abast tot un seguit de propostes que us ajudaran a descobrir-les.
1) Ja tenim en marxa els Reptes al carrer. Durant aquesta setmana trobareu en els aparadors de 44 comerços de la Zona Alta i l’Eix Comercial un repte matemàtic que us convidem a resoldre i del qual podeu enviar la resposta mitjançant un codi QR. Per qui els resolgui tots hi haurà premis patrocinats pels mateixos establiments.
2) El dissabte 7 de juny de 10.00 a 13.30 podeu gaudir en família, amb amics o sols de la jornada Matemàtiques al Carrer. Durant aquest matí, al pati de les Comèdies, hi trobareu una vintena de taules amb diferents propostes matemàtiques: reptes, jocs matemàtics, construccions, màgia numèrica, mosaics, descobriments matemàtics per l’entorn…
Les propostes estan adaptades perquè tothom, petits i adults, hi pugui participar i gaudir. L’activitat busca presentar les idees matemàtiques d’una manera més propera i tangible, fent-les atractives i comprensibles per a tothom. Us convidem a venir i a participar i veureu que les matemàtiques poden ser divertides i fascinants, trencant amb la idea preconcebuda que són difícils o avorrides.
3) Fins al 13 de juliol, a l’espai IX de l’institut d’Estudis Ilerdencs podeu visitar l’exposició Martemàtiques. Aquesta mostra té com a objectiu explorar i aprofundir en els lligams històrics entre l’art i les matemàtiques, oferint als visitants una experiència enriquidora i estimulant. A través dels panells elaborats pel matemàtic Fernando Corbalán podreu descobrir com els conceptes matemàtics han influït en la creació artística i com, al seu torn, l’art ha contribuït a la comprensió i la visualització de principis matemàtics.
4) Fins al 14 de juliol al claustre de la Biblioteca Pública de Lleida teniu a la vostra disposició una mostra de fons documental sobre matemàtica (llibres, còmics, DVD, jocs i revistes) i que està disponible per a préstec. Al mateix temps, a les vitrines de la sala d’Arts i Patrimoni de la 2a planta hi haurà una mostra de documents de fons antic relacionats amb la matemàtica dels del segle XVII fins a mitjans del s. XX.
5) A la mateixa Biblioteca, els dimecres 25 de juny i 2 de juliol oferirem dues sessions de cinefòrum amb les pel·lícules Una ment meravellosa i Figures ocultes amb fils argumentals entorn de John Nash i Katherine Johnson, figures referents de l’àmbit matemàtic del darrer segle.
6) I finalment, estigueu atents als anuncis, perquè a començament de juliol tindreu l’oportunitat de tastar l’humor matemàtic amb unes sessions de monòlegs.
Totes aquestes activitats volen contribuir a donar presència social a les matemàtiques, fent-ho coincidir amb el Congrés Català d’Educació Matemàtica que tindrà lloc a la nostra ciutat els dies 7, 8 i 9 de juliol. Us animem a participar en alguna o algunes de les activitats i potser descobrireu que les matemàtiques sí que us agraden. Proveu-ho!