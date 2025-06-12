Dia Mundial contra el Treball Infantil
Directora dels Serveis Territorials d’Empresa i treball
Cada 12 de juny es commemora el Dia Mundial contra el Treball Infantil, una data que posa en relleu una de les grans xacres de la nostra societat. Segons dades recents de l’Organització Internacional del Treball (OIT) i UNICEF, més de 160 milions de nens i nenes de tot el món es veuen obligats a treballar, sovint en condicions perilloses que afecten la seva salut, educació i desenvolupament integral.
Aquesta xifra representa gairebé un de cada deu infants, fet que evidencia la magnitud i la complexitat del problema.
L’arrel del treball infantil es troba en factors socials i econòmics profunds. La pobresa extrema en la qual es troben moltes famílies fa que depenguin dels ingressos dels seus fills i filles. Quan els adults no poden accedir a un treball digne i ben remunerat, la necessitat fa que els infants assumeixin responsabilitats laborals a edats molt primerenques. I si a aquesta situació hi afegim que, molts d’ells, no tenen accés a una alimentació adequada, la vulnerabilitat d’aquestes famílies encara s’agreuja més. La inseguretat alimentària provoca que molts nens i nenes s’hagin d’incorporar al mercat laboral per ajudar a garantir la supervivència del nucli familiar. Igualment, factors com els conflictes armats, la crisi climàtica i les migracions forçades incrementen la vulnerabilitat dels infants, deixant-los exposats a formes diverses.
El treball infantil adopta formes molt diverses, el treball domèstic és un dels més habituals. Són molts nens i nenes que passen llargues jornades realitzant tasques domèstiques en cases d’altres persones. Aquest tipus de treball sovint queda ocult i no es reconeix com a tal, però pot implicar privació de llibertat, abusos i manca d’accés a l’educació i el lleure.
Ara bé, una de les formes més greus i condemnables és l’explotació sexual infantil. Milions d’infants són víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual, un fenomen que vulnera de manera extrema els seus drets i que requereix una resposta urgent i contundent per part de les autoritats i la societat.
També són molt comuns el treball en l’agricultura i la mineria, on els nens treballen en condicions sovint perilloses i insalubres, sense protecció ni garanties. Segons l’OIT, el 71% dels infants treballadors ho fan en el sector agrícola.
Què podem fer per acabar amb el treball infantil?
Erradicar el treball infantil passa per abordar les seves causes estructurals amb un enfocament global i coordinat. En primer lloc, és imprescindible garantir que els adults tinguin accés a un treball digne, estable i ben remunerat. Només així les famílies podran cobrir les seves necessitats sense recórrer als ingressos dels seus fills i filles.
L’educació és un altre pilar fonamental. Assegurar que tots els infants tinguin accés gratuït i de qualitat a l’educació és clau per trencar el cercle de la pobresa i evitar que hagin de treballar.
A més, els sistemes de protecció social que ofereixin suport a les famílies vulnerables poden reduir la necessitat que els infants treballin. Això inclou polítiques de subvencions, accés a serveis bàsics i programes de suport nutricional.
Cal fer complir lleis estrictes que prohibeixin el treball infantil i se sancionin tant les empreses com els individus que exploten nens i nenes. També és essencial incrementar les campanyes de sensibilització perquè la societat conegui la gravetat del problema i s’impliqui en la seva erradicació.
Hem de vetllar perquè els infants tinguin la infància que es mereixen sense explotació, amb accés a l’educació i el lleure i a les oportunitats que els permetin construir un futur digne.