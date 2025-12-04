Els jardins de Torre Salses
Regidora del Comúdelleida
El proper any ens gastarem uns 100.000 euros en el manteniment de l’enjardinat de Torre Salses, un barri on de moment no hi ha ni una casa, ni res. Mentrestant, el solar de l’antiga comissaria de Sant Martí segueix, i seguirà, en estat d’abandonament.
Els dos darrers anys s’havien pressupostat uns 200.000 euros per fer-hi una zona verda, que no s’ha fet. I el govern ja ha anunciat que l’any que ve tampoc no es farà, perquè ha passat a ser un dels projectes incorporats al Pla de Barris del Centre Històric, i s’ha planificat per al 2027-2029. Runes a Sant Martí, jardins a Torre Salses. Valgui aquest cas com a metàfora d’una acció de govern que desatén necessitats presents, mentre anuncia grans plans de futur.
Passa amb els barris. S’anuncia un pla de 60 milions per al Centre Històric. Un altre de 29 milions per a la Mariola. Un de 20 milions per als barris de la primera corona. Però anant al detall d’aquests plans, es veuen moltes incerteses de finançament. Es veuen mesures que no són realment per a la millora dels barris en qüestió, sinó que són actuacions generals que el govern ja ha tirat endavant i que ara s’encabeixen en els plans de barri per rascar finançament de les altres administracions. Mirant amb detall veiem mesures que només incideixen en una petita part del barri, o que se centren molt en l’espai físic i poc en la intervenció social imprescindible. I mentrestant, la realitat és tossuda i la primera corona s’envelleix i el Centre Històric i la Mariola segueixen com sempre. Anuncis de futur i desatenció del present també en els serveis públics. S’anuncia una gran millora de la neteja gràcies al nou contracte. Però el cert és que acabem d’aprovar la cinquena pròrroga del contracte de neteja i recollida de residus, que ve del 2006, i segurament no serà la darrera pròrroga. És a dir, que seguim amb el mateix servei de neteja insuficient. Es proclama el compromís amb un nou model de mobilitat, però aquest mes aprovarem la quarta pròrroga del contracte de busos del 2002. És a dir, seguirem amb el mateix servei d’autobús insuficient.
Anuncis de futur i desatenció del present amb les polítiques per garantir el dret a l’habitatge. S’anuncien centenars de pisos assequibles per al futur pròxim, però no es prenen mesures per mobilitzar els pisos buits, i dels 3,2 milions pressupostats el 2025 per a adquisició i rehabilitació d’habitatge només se n’han gastat 1,2 milions (per cert, gràcies a uns ingressos generats el 2022!, quan l’EMAU estava presidit pel regidor del comúdelleida). És clar que sempre es pot posar una capa de maquillatge per tapar les vergonyes. Com gastar 850.000 euros en un mes de llums nadalenques. Més del que s’ha gastat en tot l’any en manteniment de carrers. Més del que reben en conjunt les entitats del tercer sector i educatives que tenen projectes per reduir l’exclusió social. Però aquests dies de llums nadalenques són també dies per aprovar els pressupostos de l’any que ve. I des del comúdelleida tenim clar que han de ser uns pressupostos realistes, rigorosos i que posin al centre les necessitats reals. Per això ens marquem tres prioritats: habitatge, cohesió social i mobilitat. Polítiques d’habitatge amb compromís polític i pressupostari real al darrere. Polítiques de cohesió social amb més acció social al carrer, inversió en pisos i equipaments d’inclusió social, reforç de les polítiques adreçades a la infància i l’adolescència i més atenció a la gent gran amb el centre de dia de Cappont. I polítiques efectives en mobilitat, amb la municipalització del servei d’autobusos, que ens permetrà estalvis i major control i adaptació del servei de transport públic, imprescindible per a una mobilitat més saludable a la ciutat.