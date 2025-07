De debò, Unió de Pagesos?

Creat: Actualitzat:

Mal si plou, mal si no plou, el cas és que el món de la pagesia segueix sense respirar amb una mica de tranquil·litat. Enguany sembla que hi haurà una bona previsió de collita, si no pedrega, és clar, i a darrera hora ho engega tot a can Pistraus. Per això, perquè la campanya a les terres de ponent sembla que donaran fruit abundós, caldrà collir el fruit del treball i es necessiten mans, moltes mans. No és pas un treball complicat. La meva generació vam passar molts estius collint fruita per omplir la guardiola per passar l’hivern. Encara recordo la picor del pèl de la pell dels préssecs i de la xafogor asfixiant del mes d’agost sota l’ombra insuficient dels arbres. Unió de Pagesos estima que, de cara a la pròxima campanya agrària, caldran 45.000 treballadors. El problema, segons afirmen, és que els productors catalans només en tenen garantits 15.000 que, sumat i restat, equival a un terç del total de la mà d’obra que es necessita de cara a la propera campanya. Afirmen que si no cobreixen la mà d’obra no podran collir la fruita i exigeixen el desplegament urgent del nou reglament d’estrangeria perquè els pagesos puguin oferir permisos excepcionals de treball a persones sense papers. Amb aquesta petició d’UP, l’efecte crida ja està servit i que es preparin els pobles a rebre gent per terra, mar i aire que, tal com va passar durant la pandèmia, ompliran les places i els carrers davant la impotència dels batlles. M’agradaria saber l’opinió dels representants de Revolta Pagesa i, especialment, de la Mar Ariza, la responsable de la vegueria de Lleida, perquè, tenint en compte que les empreses i societats financeres dedicades a l’explotació agrícola s’han quadruplicat des dels anys noranta, potser hauríem de filar més prim quan es comprova qui acapara bona part de la propietat agrícola de Catalunya. Si dividim el territori com si fos un formatge, podem parlar de grans tenidors que avui inverteixen en fruita i demà en construcció i que res tenen a veure amb l’esperit autèntic de la pagesia, del món rural, del que, en definitiva, la gent de la Revolta Pagesa intenta fer-nos entendre. Una societat que es vulgui ordenada no hauria de tenir immigrants sense papers vaguejant pels carrers i encara menys que un sindicat demani poder contractar-los. Contractin vostès en origen i, acabada la recollida de la campanya de fruita, cal que aquests retornin als seus països amb els diners ben guanyats i fins l’any vinent a la mateixa hora.