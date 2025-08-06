Ponent, far musical
Fa uns dies, Sopa de Cabra va tocar al Talarn Music Experience i la companya d’aquest diari, Laia Berenguer, va aprofitar l’ocasió per entrevistar el seu cantant, el gran Gerard Quintana. Malauradament, no vaig poder anar al concert però, en canvi, sí que vaig tenir la sort d’escoltar el grup gironí al mes de gener quan va tocar al teatre de La Llotja. Perquè, sigui dit d’avantsala, em declaro fan del grup. Des de les cançons més mítiques i que s’han convertit en clàssics del rock català fins al seu darrer treball, Ànima. L’entrevista en qüestió portava aquest títol: “No és fàcil tocar a Lleida, hi ha menys propostes”. I, de fet, en el cos de l’entrevista Quintana afegia: “El panorama musical té molts grups, per la qual cosa és difícil quadrar dates. Nosaltres donarem suport a qualsevol iniciativa que reverteixi la situació i que obri el territori”. Evidentment, m’alegro que el cantant mostri la seva clara voluntat de millorar la situació per garantir que a Ponent s’hi puguin escoltar els millors grups musicals del país. Tot i així, no comparteixo l’afirmació de Quintana. No podem negar que en ple estiu hi ha una gran concentració de festivals a Barcelona i, també, a la costa gironina. Però crec que la resta de l’any es fa un gran esforç, des d’entitats, associacions, regidories de cultura de diferents municipis o altres institucions per intentar assegurar una gran diversitat de propostes a les nostres comarques. Suposo que si ell va fer aquestes declaracions és perquè s’ha trobat en situacions que les justifiquen però crec que, per sort, s’ha treballat per capgirar-ho. Perquè l’accés a la cultura i a la música és imprescindible per mantenir la vitalitat de pobles i ciutats, per garantir que totes les generacions poden escoltar els seus grups i perquè no ens haguem de desplaçar sempre al cap i casal per poder assistir a determinats concerts. Potser l’any 1986, quan Sopa de Cabra va fer la seva primera gira, no li va ser tan fàcil tocar a Ponent però, per sort, l’any 2025 podem dir que ha vingut diverses vegades a les nostres terres. Perquè el reequilibri territorial és, també, això: Sopa de Cabra tocant fa uns dies a Talarn en un festival ja consolidat que és capaç d’atreure milers de persones per escoltar música al Pallars.