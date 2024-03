“Acabem a mà les peces de pedra per no perdre la pàtina artesanal”

Carolina, Alexandre i Llorenç, sou una empresa familiar

Sí, dedicada al tractament de la pedra natural en tots els seus camps. Proporcionem solucions integrals, des de l’ex tracció de la pedrera fins al subministrament a peu d’obra. Elaborem la pedra tant per a obres emblemàtiques com per a particulars a tots els nivells.

Arribeu gairebé als cent anys de vida. Què ofereix avui i com ha canviat?

Va començar el nostre rebesavi extraient pedra de les pedreres, i així van continuar les generacions posteriors fins a l’any 1985, quan els nostres pares van muntar la fàbrica amb el repte d’invertir en tecnologia per oferir nous serveis i atreure altres mercats. Abans molta producció era manual, i avui comptem amb màquines de control numèric i discos copiadors que ens per meten produir qualsevol tipus d’escultura, motllura, columna o peça de grans dimensions per a restauracions, com les gàrgoles de la Seu Vella, el campanar de Sant Llorenç o la Sagrada Família de Barcelona. Avui creem tot el volum a màquina i fem els acabats a mà, ja que no volem perdre l’artesania, que és un valor important de la nostra feina. A banda també treballem en projectes propis.

Sou la cinquena generació de germans Balagué. Què conserveu de les generacions anteriors?

La nostra essència es basa en proporcionar la màxima qualitat en totes les pedres que tallem, ja sigui per a carrers de París, per a edificació a Anglaterra o per al veí del costat. És per això que ens agrada conservar l’essència d’empresa familiar i cuidem tots els detalls de l’ex tracció i elaboració de la pedra, així com el tracte proper amb qualsevol client.

Avui treballeu dues generacions juntes en la mateixa empresa. Què aporta cada una d’elles?

La quarta generació és la veu de l’experiència, i la part conservadora de l’empresa, a part d’aportar la imatge de consolidació que tota empresa necessita. Són un referent per a nosaltres. Nosaltres, la cinquena generació, aportem l’esperit jove, les ganes de créixer i una nova visió dels mercats actuals, adaptats a les noves tecnologies, l’empenta i les ganes de continuar amb la tradició del negoci familiar. Ara som un equip jove amb formació que podem oferir nous serveis. També hem volgut donar un aire més modern a la imatge de l’empresa, i intentem estar connectats a les xarxes socials, mostrant tot el que fem, ja que avui dia les XXSS són una eina molt important per arribar als clients.

Heu proporcionat pedra a la Sagrada Família o al Museu guggenheim. Qui són els vostres clients o mercats?

No prioritzem cap mercat, sinó que intentem adaptar-nos a les necessitats de tots els clients, ja que creiem que tots mereixen la mateixa atenció. Els nos tres principals clients són constructores ja consolidades amb qui realitzem obra pública i pavimentacions, com per exemple tots els carrers de Ciutat Vella de Barcelona. També hem fet restauracions de patrimonis històrics, amb motllures i gàrgoles a mida, com a la Seu Vella, Carcassona o Saint-Michel. A banda, clar, de projectes particulars de tot tipus de mobiliari, urbà, de jardí i interior, com bancs, taules, piques, bouros, guals, fites...

Heu internacionalitzat l’empresa?

Hem exportat pedra a països com els Estats Units, Canadà, els Emirats Àrabs, Bèlgica, Itàlia, la Xina, Àustria, Nova Zelanda, Kuwait, Regne Unit...

Com us ajuden les noves tecnologies?

Actualment tenim màquines que funcionen amb programari informàtic, intel·ligent i intuïtiu per tallar pedra. Un programa per generar trajectòries amb el qual les eines de mecanitzat converteixen els dissenys en peces físiques. Ens ajuda a dissenyar i manufacturar prototips, peces acabades i tiratges de producció. Ens permet ser més precisos i ens facilita molt la feina; podem fer peces de grans dimensions i de gran complexitat amb molt menys temps.

Cap a on es dirigeix l’empresa?

Els plans passen per expandir-nos el màxim possible, optimitzar més les instal·lacions i obrir nous mercats. Ens agradaria fer arribar a les constructores i arquitectes que la pedra ajuda a fer una construcció més ecològica, que el 40% del CO2 de l’atmosfera el produeix el sector de la construcció. Ara estem treballant un pla per establir el futur de l’empresa, posicionament estratègic a nivell global i posicionament en el segment mig alt de clients amb una excel·lent marginalitat, i produir dissenys propis d’alt valor afegit.