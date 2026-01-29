Mercè i Rosa, segona generació de Lindis: «Portem les nostres corretges de transmissió de Golmés al món»
Són la segona generació d’una empresa dedicada a distribuir i ara també a fabricar peces molt especialitzades, com corretges dentades. Tant específic com indispensable perquè el món funcioni. Elles, ara, són la corretja de transmissió generacional.
Mercè, Rosa. A Lindis porteu 30 anys de trajectòria, líders en innovació i tecnologia. Expliqueu-nos què feu i la vostra especialització.
Som una empresa familiar dedicada a la distribució industrial de tot tipus de productes vinculats al sector de la transmissió, i també a la fabricació de corretges dentades a mida pel sector de la robòtica i la automatització. La nostra feina consisteix a fer que la maquinària no s’aturi, oferint components que garanteixen el moviment i l’eficiència en les línies de producció.
Des del 1994, oi?
Vam iniciar l’activitat l’any 1994, a Mollerussa. Amb el temps vam anar sumant acords de col·laboració exclusius amb empreses del sector, com d’acoblaments, de cadenes de rodets i elevació, pinyons i politges, i engranatges. L’any 2001 vam traslladar-nos al polígon de Golmés, on hem anat ampliant la fàbrica. De fet, aquest 2025 hem culminat una ampliació clau de la zona de fàbrica amb nova maquinària de darrera generació per tal de millorar en agilitat i precisió. I fa un lustre, l’any 2020, vam fer un salt estratègic iniciant la nostra pròpia marca, Ydins, que ens ha permès passar de ser distribuïdors a ser també fabricants.
Vosaltres dues sou segona generació. Com coordineu dues generacions juntes a la mateixa empresa?
Som segona generació i treballem amb la primera, en un relleu indispensablement progressiu. Vam començar treballant al magatzem i al taller per entendre a fons l’estructura i els processos de Lindis, i ara ho fem des de l’oficina formant-nos per als diferents departaments. A més, el programa de PIMEC Accelera el creixement ens hi ha ajudat.
Tornem al vostre servei, corretges dentades, robòtica i automatització. A quins sectors i empreses us dirigiu?
Lindis opera en dos vessants. Com a distribuïdora a l’engròs, ens adrecem al subministrament industrial, ferreteries i fabricants de maquinària (OEM) d’arreu del món. Però amb la nostra marca Ydins el ventall s’amplia cap a aplicacions d’alta precisió. El nostre sistema d’unió patentat per a corretges dentades és ideal per a entorns on la higiene i la rapidesa de muntatge són crítiques, com el sector alimentari, el farmacèutic, el del packaging i, per descomptat, la robòtica industrial.
Entenem que és un mercat força competitiu. Quin creieu que és el vostre factor diferencial?
En primer lloc, el factor humà: tenim un equip que coneix el producte al detall. En segon lloc, la nostra experiència de trenta anys ens dona capacitat de prescripció tècnica. I finalment, la innovació: disposem d’una tecnologia pròpia per a la unió de corretges que està patentada a nivell mundial. Això ens permet oferir solucions que redueixen dràsticament els temps d’aturada a les fàbriques, un valor que els nostres clients aprecien per sobre de tot.
Un any més col·laboreu amb l’IRB Lleida, donant suport a la labor científica. Creieu que com a societat tenim aquesta responsabilitat?
Com a empresa i com a família tenim uns valors molt arrelats al territori. Creiem que tenim una responsabilitat social, i per això donem suport a la recerca biomèdica de Lleida, una manera de retornar a la societat part del que ens dona. A més, som els patrocinadors principals del futbol sala femení i masculí de Golmés. Ens sentim molt orgullosos de formar part de l’esport el poble i de col·laborar amb l’IRB.
Com dèiem al principi, recentment heu ampliat el vostre taller.
Sí. Es tracta d’una ampliació que ens permet millorar la capacitat productiva, optimitzar els processos interns i oferir un servei encara més eficient i ràpid als nostres clients. També hem pogut invertir en nova maquinària i en una millor organització de l’espai de treball, cosa que repercuteix directament en la qualitat del producte final i en la seguretat i comoditat de l’equip humà. És un pas important per preparar l’empresa per als reptes futurs i internacionals.
Quines són les vostres prioritats per al creixement del projecte?
Les nostres prioritats passen per un creixement sostenible i ordenat. Volem potenciar la digitalització de tota la cadena de valor i seguir invertint en la formació contínua de l’equip. L’objectiu de la segona generació és consolidar Lindis com el referent indiscutible en solucions de transmissió a mida, portant la nostra marca Ydins a nous mercats internacionals però mantenint sempre l’essència de proximitat i el servei personalitzat que ens ha fet arribar fins aquí.