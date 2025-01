Descobreix els aliments més saludables i nutritius del món

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En la gran varietat de productes disponibles als supermercats espanyols, hi ha alguns aliments que destaquen pel seu alt valor nutricional i es consideren els més saludables del món. Aquests superaliments són rics en vitamines, minerals, antioxidants i altres nutrients essencials per mantenir una bona salut i prevenir malalties.

Els 20 aliments més nutritius

Entre els aliments més saludables es troben:

1. All: És un potent antisèptic, antibiòtic i antifúngic, ideal per combatre infeccions. A més, té propietats depuratives, redueix el colesterol dolent i protegeix el cor i les artèries.

2. Poma: Una de les fruites més completes, composta en un 85% per aigua i rica en antioxidants com flavonoides i quercetina. Aporta potassi per a l’activitat muscular i renal, i fibra per regular el trànsit intestinal.

3. Ametlles: Riques en magnesi, vitamina E, ferro, fibra, fòsfor i calci. Enforteixen ossos, cabell i pell; protegeixen el cor; sadollen pel seu contingut en greixos i fibra; i reforcen el sistema immunològic.

4. Kiwi: Una peça cobreix la dosi diària recomanada de vitamina C. Conté antioxidants, potassi (essencial per al sistema nerviós i muscular), fibra i folat (important per al desenvolupament cel·lular).

5. Fruits rojos: Els seus flavonoides els confereixen poder antioxidant, combaten l’envelliment cutani i protegeixen la salut cardíaca i coronària. Són font de vitamines B, C i E; i minerals com a potassi, calci, ferro o fòsfor.

6. Cereals integrals: La civada i l’ordi són rics en fibra saciant que facilita la digestió, controla el sucre en sang, redueix el colesterol dolent i el risc de càncer de còlon.

7. Oli d’oliva verge: Els seus polifenols i vitamina E protegeixen contra inflamació, estrès oxidatiu i risc cardiovascular associat a l’envelliment. Eleva el colesterol bo, ajuda a controlar la pressió arterial i prevé la diabetis.

8. Cigrons: Rics en fibra, potassi, vitamina C i B6. Redueixen el colesterol en sang protegint de malalties cardíaques. La seua fibra prevé el restrenyiment i regula el sistema digestiu.

9. Arròs integral: Cuida el sistema digestiu pel seu alt contingut en fibra. Aporta vitamines A, B1, B3, B12 i minerals com a sodi, potassi, ferro, calci i fòsfor. És molt baix en greixos.

10. Bròcoli: Té propietats anticancerígenes gràcies a vitamines A, C i E, aminoàcids, zinc i potassi. Elimina colesterol dolent i la seua fibra protegeix davant malalties cardiovasculars. El seu ferro, clorofil·la i àcid fòlic ho fan ideal contra l’anèmia ferropènica. Protegeix els ossos i la salut ocular.

11. Espinacs: Riques en manganès, magnesi, i vitamines A, C i E. Compostes majoritàriament per aigua, són molt baixes en calories. La vitamina A intervé en la salut visual i enforteix el sistema immune; la vitamina C redueix la hipertensió i millora la pell; el magnesi manté sans músculs i redueix la fatiga.

12. Salmó: Aquest peix blau gras, ric en omega-3, disminueix el colesterol i augmenta la fluïdesa sanguínia. Font de proteïnes d’alt valor biològic. La seua vitamina A cuida mucoses, pell i teixits, augmentant la resistència a infeccions. La vitamina D regula el calci en sang i ajuda a la seua absorció i fixació als ossos.

13. Ous: Molt nutritius, rics en proteïnes amb tots els aminoàcids essencials. La clara aporta entre el 10% i 20% de la dosi diària recomanada de vitamines A, D, E i K. També tenen molts minerals: fòsfor, seleni, ferro i zinc.

14. Llet i iogurt: Grans fonts de calci, fòsfor, magnesi, lactosa i vitamines. Són aliments probiòtics que milloren la resposta immune i protegeixen l’intestí davant microorganismes patògens.

15. Llimó: La seua vitamina C promou la formació de col·lagen per a la salut de pell i cartílags. És un gran bactericida, enforteix el sistema immunològic augmentant les defenses, i restableix el pH corporal. Estimula el fetge i elimina toxines.

16. Nous: Riques en àcids grassos omega-3, antioxidants, proteïnes i fibra. Font de magnesi i fòsfor. Un grapat al dia millora l’elasticitat vascular. Redueixen el colesterol, prevenen malalties cardiovasculars i milloren la capacitat neuronal.

17. Alvocat: Aliment molt complet i saludable. El seu consum ajuda a reduir el colesterol en sang. Té més de 480 mg de potassi per cada 100 grams. Conté àcid oleic, fibra i és ric en antioxidants com la vitamina E, que manté la salut cardiovascular.

18. Xocolate negre: El cacau pur té molts flavonoides que faciliten la dilatació arterial. També redueix el colesterol pel seu àcid oleic i la seua fibra té efecte saciant. La seua serotonina és un antidepressiu natural que estimula la producció d’endorfines.

19. Patata: Rica en hidrats de carboni, font d’energia. Conté fibra que facilita la digestió, i vitamines B i C. Els seus fenòlics protegeixen davant malalties cardiovasculars i respiratòries.

20. Canyella, cúrcuma i gingebre: La canyella redueix la glucosa en sang, beneficia el colesterol i estimula les funcions cerebrals. La cúrcuma és antiinflamatòria i antimacrobiana, alleuja molèsties digestives i reumàtiques, i prevé malalties cardiovasculars. El gingebre és un gran digestiu i antiinflamatori.

Beneficis d’incloure aquests superaliments en la dieta

Incorporar aquests aliments nutritius en la nostra dieta diària pot aportar nombrosos beneficis per a la salut, com millorar el funcionament del sistema immunològic, reduir el risc de malalties cròniques, mantenir un pes saludable, afavorir la salut cardiovascular, millorar la digestió i augmentar els nivells d’energia. A més, molts d’ells contenen antioxidants que ajuden a combatre l’envelliment i protegeixen les cèl·lules del dany oxidatiu.

Com incloure aquests aliments en la dieta

Per aprofitar al màxim els beneficis d’aquests superaliments, és recomanable consumir-los de forma regular i variada, combinant-los en diferents àpats i snacks al llarg del dia. Algunes idees per incorporar-los en la dieta inclouen:

Afegir fruita seca i llavors a amanides, iogurts o cereals.

Utilitzar oli d’oliva verge extra per cuinar i amanir amanides.

Incloure peix blau, com el salmó, en almenys dos àpats per setmana.

Preparar guisats, sopes i amanides amb llegums com cigrons o llenties.

Consumir almenys cinc porcions de fruites i verdures al dia, incloent opcions com a kiwi, bròcoli o espinacs.

Optar per productes lactis baixos en greix, com a llet desnatada o iogurt grec.

Utilitzar espècies com la canyella, la cúrcuma o el gingebre per donar gust dels plats.

Recorda que, per mantenir una dieta equilibrada i saludable, és important consumir una varietat d’aliments de tots els grups i practicar hàbits com l’activitat física regular i la hidratació adequada.

Aquests 20 superaliments es troben entre els més nutritius i saludables del món, gràcies a la seua riquesa en vitamines, minerals, antioxidants i altres nutrients essencials. Incloure’ls en una dieta equilibrada pot aportar nombrosos beneficis per a la salut, des de millorar el sistema immunològic fins reduir el risc de malalties cròniques. Per aprofitar al màxim les seues propietats, és recomanable consumir-los de forma regular i variada, combinant-los en diferents àpats i snacks al llarg del dia.