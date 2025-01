El pla i el Pirineu ja arriben al nivell alt de l'epidèmia de grip

Publicat per ACNMarc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’epidèmia de la grip segueix a l’alça i no dona treva als centres de salut lleidatans, que la setmana passada van diagnosticar 806 contagis d’aquest virus respiratori. Van ser un 72,5% més que els 467 de la setmana anterior, una pujada que va ser exponencial al Pirineu, on els casos van passar de 66 a 157.

Salut ja considera el nivell epidèmic com a “alt” a les regions sanitàries de l’Alt Pirineu i Aran, amb 217 casos per cada 100.000 habitants, i a la de Lleida, amb 171. Només són superades pel Camp de Tarragona, amb un nivell “molt alt” i una taxa de 222 contagis per cada 100.000 persones. La resta de Catalunya es manté en un nivell “moderat”. La consellera portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va afirmar ahir que no es preveu prendre mesures extraordinàries.

A les Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova i el CAP d’Urgències de Prat de la Riba hi ha la situació habitual en l’època d’hivern, amb alta activitat per les infeccions respiratòries, segons expliquen els seus professionals. En els últims dies s’ha incrementat la pressió i preveuen que continuï augmentant durant uns dies més, però encara no es troben al nivell màxim.

El subdirector general de Vigilància Epidemiològica, Jacobo Mendioroz, preveu que el màxim de contagis arribi a Catalunya “probablement la setmana que ve o la següent”. Així mateix, demana “protegir” les persones grans i reconeix que voldrien que la immunització fos més alta en aquests grups. A Lleida, la cobertura vacunal contra la grip està estancada des de mitjans de desembre en el 47% dels més grans de 60 anys del pla i el 45% al Pirineu. La mateixa setmana de l’any passat estaven vacunats el 50% i el 47%, respectivament.

“La grip circula amb bastanta intensitat, menys que en temporades anteriors, però és un moment en què circula bastant”, afirma Mendioroz. A les comarques lleidatanes, durant els primers set dies del 2024 es van registrar 1.061 contagis de grip, un 24% més que els 806 de la primera setmana d’aquest any. El pic epidèmic de l’últim hivern es va registrar durant la setmana del 8 al 14 de gener, amb un total de 1.125 casos a la demarcació.