El 40% dels casos de càncer es podria evitar

Al voltant del 40% dels casos de càncer es podria evitar. Aquesta és una de les principals dades sobre la taula quan es parla de prevenció. Amb motiu del Dia mundial contra el càncer, doctors i investigadors de Vall d’Hebron entrevistats per l’ACN assenyalen factors de risc com el tipus de dieta o la contaminació i alerten que el número u és el tabac. El doctor Josep Tabernero, cap d’Oncologia i director del VHIO, veu la necessitat de “limitar” els espais on es pot fumar, mentre que la doctora Enriqueta Felip, experta en càncer de pulmó, parla directament d’”eliminar” el tabac. Els experts també posen l’accent en la recerca i esperen en la pròxima dècada grans avenços en biomarcadors que anticipin un tumor anys abans dels símptomes.

“El tabac és el factor de risc número u, número dos i número tres”, diu el doctor Marcos Malumbres, professor ICREA i cap de grup al Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), amb motiu del Dia mundial contra el càncer, el 4 de febrer, aquest dimarts.

En una xerrada sobre prevenció del càncer en el marc del cicle VHIO Talks, fa uns dies a Barcelona, els investigadors d’aquest centre de recerca van indicar que al voltant del 20% dels casos de càncer es poden atribuir al tabac. “Estem parlant del càncer de pulmó, però hi ha altres 15 tumors que també hi estan relacionats, així com altres malalties, com les cardiovasculars”, afirma la doctora Felip, cap de Secció del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Vall d'Hebron i cap del Grup de Tumors Toràcics del VHIO.

Davant aquesta evidència, aquests experts demanen aprovar més mesures per limitar el tabac. “Prohibir-lo és pràcticament impossible, però la tendència és limitar el fum en espais públics. Si al final anem limitant els llocs i els moments, fins i tot les persones que vulguin fumar podran fer-ho menys i la incidència baixarà. Crec que és importantíssim”, afirma el doctor Tabernero, amb referència als moviments per ampliar la prohibició de fumar en espais com les terrasses dels bars, amb una recomanació de la Unió Europea en aquest sentit i el pla antitabac del Ministeri de Sanitat que es troba ara pendent del desenvolupament normatiu. “Caldria començar per petites coses, com per exemple prohibir-lo en els exteriors amb acumulacions de persones, com es va fer en els interiors”, apunta en la mateixa línia Malumbres, que es pregunta per què, si tothom accepta que el tabac és molt nociu, no se l'ha limitat més en els darrers anys. “No tinc la resposta, però crec que com en molts altres temes, la polaritat política està matant moltes idees relacionals òbvies”, apunta.

Per la seva banda, la doctora Felip es mostra partidària directament d’”eliminar-lo”, amb estratègies com la del Regne Unit, que planeja prohibir la venda de cigarrets a qui neixi després del 2008. “El preu del tabac és encara molt barat a Espanya comparat amb altres llocs i tenim un problema que és que la gent jove continua fumant”, adverteix. El 18% dels joves de 15 a 24 anys a Catalunya fumen, segons dades del Departament de Salut recollides per l'Idescat i corresponents al 2023 (les últimes disponibles).

Això sí, la doctora Felip puntualitza que no es tracta de fer “sentir malament ningú”. “Entenc que és una addicció i és molt difícil deixar-ho. Necessitem també mesures per ajudar les persones a deixar de fumar”, recalca aquesta oncòloga, que posa el focus en la comunicació per fer arribar millor l’impacte del tabac.

Alcohol, sedentarisme, tipus de dieta i infeccions

Si bé a més distància del tabac, hi ha altres factors molt ben identificats que s'associen amb un major risc de càncer, com són l'alcohol; el tipus de dieta, per exemple, amb un consum alt de carn vermella; el sedentarisme; infeccions com el virus del papil·loma humà; la contaminació; l'exposició a l'amiant o a la radiació ultraviolada.

“És molt important una dieta amb fruites i vegetals i, d’altra banda, no exposar-nos al sol sense protecció”, recalca la doctora Felip. Hi coincideix el doctor Tabernero, que recomana no perdre la tradició de la cuina mediterrània i anar a buscar productes locals, fruita i verdura del temps, així com limitar el consum de carn vermella i del menjar ultraprocessat.

“No hi ha una sola causa per a cada tumor, però entendre que la vida saludable ens anirà molt bé per disminuir el càncer i moltes altres malalties és una obligació que tenim com a societat”, resumeix el cap d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Vall d’Hebron, en un context en què els casos de càncer van en augment, sobretot per l'envelliment de la població però també altres factors. Es preveu que continuïn pujant fins cap al 2050, segons recull la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).

La contaminació causa càncer

El director del VHIO fa incís en la contaminació, que també causa càncer, com han demostrat molts estudis científics i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va confirmar fa més de deu anys. Per això, Tabernero demana afavorir l’“ús del transport públic i el cotxe elèctric” i “limitar” els vehicles amb motor de combustió. També defensa substituir les calderes de gas i altres combustibles fòssils per altres fonts alternatives i recorda la directiva europea per eliminar-les de cara al 2040. En aquesta línia, Malumbres demana anar més enllà dels individus i mirar a la comunitat. “Els canvis socials són molt importants. Es poden implementar canvis personals, però sense un moviment paral·lel polític i social, seran petitíssims”, sosté. Posa d´exemple que no es pot eludir la contaminació a nivell individual ni evitar la sobreingesta de sucre en una societat on molts dels aliments i begudes es presenten ensucrades.

Recerca en prevenció

La doctora Felip veu “fonamental” la recerca en prevenció i en aquest sentit apunta que, de la mateixa manera que s'han identificat factors de risc, hi ha molts altres tumors que “apareixen independentment d´ells”. “Per exemple, en càncer de pulmó, la majoria de tumors es diagnostiquen a persones fumadores, però hi ha un 20% que es detecten en no fumadors. Si no investiguem i intentem entendre per què passa, no podrem fer un cribratge i un diagnòstic precoc”, avisa.

Malumbres es fixa en els biomarcadors –empremtes biològiques que, en aquest cas, deixa el càncer– i augura un “salt qualitatiu” en aquest camp en els propers anys. “Investigacions molt recents han predit una malaltia anys abans que n'aparaguessin els símptomes a través d'anàlisis de sang i marcadors que van canviant”, exposa. “Crec que en els propers cinc o deu anys hi haurà una emergència enorme de marcadors precisos per poder detectar canvis que anticipin una malaltia”, afegeix aquest doctor en Biologia Molecular. Això obriria la porta a nous abordatges i, fins i tot, a poder prevenir alguns tumors.