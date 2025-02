Conjuntivitis vírica: augment de casos a l’hivern

INNOVA OCULAR / via Europa PressINNOVA OCULAR

La conjuntivitis vírica experimenta un notable augment durant els mesos d’hivern, seguint un patró similar al de les infeccions respiratòries. Els especialistes del grup Vithas assenyalen que aquesta afecció ocular, causada principalment per l’adenovirus, troba condicions òptimes de propagació en ambients tancats i situacions de contacte proper entre persones.

La doctora Teresa Sánchez-Minguet, codirectora de la Unitat d’Oftalmologia de Vithas, descriu un quadre simptomàtic que inclou "ulls rojos i inflamats, sensació d’arena, llagrimeig excessiu i secreció aquosa transparent". L’especialista destaca que els pacients poden experimentar també fotosensibilitat i alteracions en la visió.

La transmissió d’aquesta infecció ocular es produeix mitjançant el contacte directe amb secrecions infectades, superfícies contaminades o per via aèria a través de gotes respiratòries. "La ventilació limitada i els espais tancats característics de l’hivern afavoreixen la propagació del virus", explica la doctora Sánchez-Minguet.

Diagnòstic i tractament específic

Els especialistes insisteixen en la importància d’un diagnòstic professional per distingir entre les diferents causes de conjuntivitis -vírica, bacteriana, al·lèrgica o irritativa- i establir el tractament més adequat. Encara que la conjuntivitis vírica no disposa d’un tractament específic, els símptomes poden alleujar-se mitjançant compreses fredes o tèbies i gotes lubricants.

Mesures preventives fonamentals

Per prevenir el contagi, els experts recomanen mantenir una higiene rigorosa de mans, evitar el contacte proper amb persones infectades i no compartir objectes personals. A més, resulta fonamental garantir una bona ventilació dels espais tancats i desinfectar regularment les superfícies d’ús comú com teclats i telèfons.