Epilèpsia: la importància de conèixer els símptomes més enllà de les convulsions

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La detecció primerenca de l’epilèpsia resulta fonamental per garantir un tractament eficaç, segons adverteix la doctora Juana Rondón, neuròloga especialista del Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz. L’experta assenyala que el desconeixement dels símptomes pot retardar el diagnòstic fins 10 anys, el que impedeix d’establir un tractament adequat i augmenta el risc de crisis recurrents.

A Espanya, l’epilèpsia afecta aproximadament 400.000 persones, d’acord amb dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). Aquesta patologia neurològica es caracteritza per episodis d’activitat cerebral anormal i excessiva que provoquen crisis epilèptiques de diversa intensitat.

Els símptomes varien segons l’àrea cerebral afectada, distingint-se entre crisis focals i generalitzades. Les primeres, localitzades en zones específiques del cervell, poden manifestar-se com enlluernaments, formiguejos, alteracions de l’olfacte i gust, o moviments involuntaris. Les crisis generalitzades, més extenses, solen provocar pèrdua de consciència, convulsions i altres símptomes associats.

Factors desencadenants i diagnòstic

L’especialista identifica diversos factors que poden precipitar una crisi epilèptica, com la falta de son, el consum d’alcohol i drogues, canvis hormonals o estrès. També existeix un tipus específic d’epilèpsia reflexa, desencadenada per estímuls externs com a televisió, llum o música.

Tractament i control de la malaltia

Entre un 70% i 80% dels pacients aconsegueixen controlar l’epilèpsia mitjançant fàrmacs anticrisi. Tanmateix, existeix un 20-30% que desenvolupa epilèpsia refractària, requerint avaluació especialitzada per considerar tractaments alternatius com estimulació del nervi vague o cirurgia.

Mesures preventives essencials

Per prevenir noves crisis, els especialistes recomanen mantenir horaris regulars de son, evitar substàncies tòxiques, protegir-se contra traumatismes cranials, seguir rigorosament la medicació prescrita i controlar factors de risc cardiovascular. En casos d’epilèpsia reflexa, s’aconsella moderar l’ús de dispositius electrònics.