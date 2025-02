Investiguen variables del bilingüisme en parlants de català i castellà que previndrien la demència

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una recerca liderada per Marco Calabria, professor dels Estudis de Ciències de la Salut i investigador del NeuroASaS Lab de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), estudiarà diferents classes de bilingüisme en parlants de català i castellà per determinar quines variables poden contribuir a prevenir l'aparició de la demència. El projecte, titulat 'El bilingüisme en els trastorns associats a l'envelliment: des de la cognició fins a les xarxes neuronals (BILiARD)', analitzarà una mostra de dades de 2.700 individus sans, fills de pacients amb Alzheimer, cedides pel Barcelonaßeta Research Center de la Fundació Pasqual Maragall.

Investigacions anteriors han demostrat que parlar més d'una llengua té beneficis a l'hora d'endarrerir els símptomes cognitius de la demència fins a quatre o cinc anys. Els investigadors de la UOC treballaran amb dades de cognició i de neuroimatge per analitzar diversos aspectes al voltant del bilingüisme, com la seva influència en la memòria i el control executiu, l'impacte en l'estructura i el metabolisme cerebral, els efectes en la cognició i les connexions neuronals en el risc de demència, i els canvis en la reserva cognitiva i cerebral al llarg del temps.

Anàlisi de dades avançades per detectar canvis subtils al cervell

L'estudi aplicarà tècniques avançades d'anàlisi de dades, inclòs un mètode innovador utilitzat per la UOC anomenat anàlisi multicapa, que permet connectar diferents tipus de dades de ressonància magnètica en una única representació. Això facilita l'anàlisi de grans volums d'informació per detectar canvis subtils al cervell que d'altra manera serien imperceptibles. No obstant això, el professor Calabria assenyala que "passar dels resultats científics que mostren la implicació d'unes àrees més que d'altres a la interpretació del que això significa en la prevenció de la demència és un repte estimulant, però no sempre fàcil".

El bilingüisme social a Catalunya: un model gairebé únic al món

Un dels valors afegits de l'estudi és l'oportunitat d'estudiar una població amb una experiència lingüística gairebé única al món. El bilingüisme social que existeix a Catalunya només es troba en pocs països, com l'Índia o una part del Canadà. Segons Calabria, "gràcies a la col·laboració amb el Barcelonaßeta Research Center, tenim l'oportunitat d'explorar una mostra d'individus amb perfils bilingües diferents, i això ens facilitarà poder identificar quines variables són més rellevants a l'hora de determinar un benefici cognitiu i neural".

Implicacions per a la salut pública i la prevenció de la demència

Confirmar els beneficis del bilingüisme en la cognició i l'eficiència cerebral serà una eina potent a tenir en compte en les estratègies de salut pública per a la prevenció de la demència, en un escenari on l'esperança de vida continua augmentant però també la prevalença de les malalties neurodegeneratives. "El missatge que caldrà donar, doncs, és que parlar més d'una llengua és útil quan les persones es fan grans i que cal cultivar-ho des de petits", afirma el professor Calabria.

Durada i divulgació del projecte

El projecte BILiARD tindrà una durada de tres anys, durant els quals es faran tasques de divulgació dels resultats en congressos internacionals i en la Brain Awareness Week. Els resultats finals es donaran a conèixer en una jornada que s'organitzarà a la Universitat Oberta de Catalunya, amb la participació d'experts internacionals en aquest àmbit.

Preguntes freqüents sobre el bilingüisme i la demència

Quins són els beneficis del bilingüisme per a la salut cerebral?

Diversos estudis han demostrat que parlar més d'una llengua pot endarrerir els símptomes cognitius de la demència fins a quatre o cinc anys, a més de millorar la memòria, l'atenció i les funcions executives.

És mai tard per aprendre una segona llengua i obtenir els beneficis cognitius?

Encara que els majors beneficis s'obtenen quan s'aprèn una segona llengua des de la infància, estudis suggereixen que aprendre un nou idioma en l'edat adulta també pot aportar beneficis cognitius i retardar l'aparició de la demència.

Quines altres estratègies de prevenció de la demència es recomanen?

A més del bilingüisme, altres estratègies de prevenció de la demència inclouen mantenir una dieta saludable, fer exercici físic regularment, mantenir-se socialment actiu i estimular la ment amb activitats com llegir, aprendre coses noves o resoldre trencaclosques.