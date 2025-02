Polèmica pel prospecte en paper dels medicaments: sanitaris i pacients exigeixen mantenir-los

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Organització Mèdica Col·legial, el Consell General de Farmacèutics, l’Organització de Consumidors i Usuaris, la Plataforma d’Organitzacions de Pacients i la Plataforma de Gent Gran i Pensionistes s’han unit per exigir mantenir el prospecte en paper dels medicaments. Un esborrany de directiva europea planteja substituir-lo per un format digital en un termini de 5 anys, la qual cosa segons aquestes organitzacions "no només generaria barreres d’accés a la informació, sinó que posaria en risc la salut de milions de persones, especialment en els col·lectius més vulnerables."

Jesús Aguilar, president del Consell General de Col·legis Farmacèutics, ha explicat que l’esborrany europeu contempla la convivència del format digital i paper durant 5 anys per després eliminar definitivament el paper, un termini que consideren "insuficient" per tancar la fractura digital. Per la seua part, Tomás Cobo, president de l’OMC, ha ressaltat que mantenir el prospecte en paper és una obligació legal per garantir una informació immediata i accessible, buscant abans que res "la seguretat clínica dels pacients".

Les organitzacions signants han elaborat un document de posicionament on adverteixen que la digitalització forçada del prospecte pot agreujar la fractura digital, especialment en persones grans, polimedicades i amb escassa alfabetització digital, que "depenen del format paper per al correcte ús dels seus medicaments". Segons dades de la Comissió Europea, només el 55,6% de la població de la UE té competències digitals bàsiques. A més, un estudi d’OCU del 2022 revela que el 78% dels espanyols prefereix disposar del prospecte en paper.

El Ministeri de Sanitat estudia diferents opcions i terminis

Des del Ministeri de Sanitat han comunicat que treballen en aquest assumpte juntament amb l’AEMPS, estudiant "diferents opcions, terminis i temps". Asseguren que, en cas de dur-se a terme la iniciativa, es tindrien en compte "les necessitats dels pacients". Alhora, reconeixen que actualment els prospectes "disten molt de ser un mitjà d’informació senzilla i accessible per a molta gent".

Propostes de les organitzacions sanitàries i de pacients

Les organitzacions proposen impulsar campanyes educatives que sensibilitzin la població sobre l’ús segur de medicaments, aprofitant tant el format en paper com les noves tecnologies. Consideren que el prospecte en paper permet als cuidadors, especialment en el cas de persones dependents, accedir de forma immediata a les indicacions necessàries. A més, plantegen que el format digital convisqui amb el de paper per facilitar una informació més ampliada i actualitzada per als qui comptin amb eines digitals.