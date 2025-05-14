Un total de 42 residents de Cardiologia de tot l'Estat participen en una formació a Lleida
Un total de 42 residents de Cardiologia de tot l’Estat van participar la setmana passada en la XII edició del Curs de Cardiologia Clínica organitzat pel Servei Territorial de Cardiologia de Lleida.
La trobada es va celebrar el 8 i el 9 de maig al Monestir de les Avellanes. En aquesta edició, coincidint amb l’última organitzada pels doctors Fernando Worner, de Lleida, i Alfredo Bardají, de Tarragona, es va incloure en el programa un repàs de la història de la cardiologia durant la seua vida professional al llarg de 42 anys.