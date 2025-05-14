SEGRE

Un total de 42 residents de Cardiologia de tot l'Estat participen en una formació a Lleida

La trobada es va celebrar el 8 i el 9 de maig al Monestir de les Avellanes

Participants en el XII Curs de Cardiologia Clínica al Monestir de les Avellanes la setmana passada.

Participants en el XII Curs de Cardiologia Clínica al Monestir de les Avellanes la setmana passada.ICS Lleida

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Un total de 42 residents de Cardiologia de tot l’Estat van participar la setmana passada en la XII edició del Curs de Cardiologia Clínica organitzat pel Servei Territorial de Cardiologia de Lleida

La trobada es va celebrar el 8 i el 9 de maig al Monestir de les Avellanes. En aquesta edició, coincidint amb l’última organitzada pels doctors Fernando Worner, de Lleida, i Alfredo Bardají, de Tarragona, es va incloure en el programa un repàs de la història de la cardiologia durant la seua vida professional al llarg de 42 anys.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking