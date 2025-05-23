Klebsiella: què és i com es contagia aquest bacteri
Aquest microorganisme patogen desenvolupa resistència a antibiòtics a causa del seu ús massiu, constituint un risc significatiu en entorns hospitalaris
La Klebsiella s’ha convertit en un patogen d’especial vigilància en l’àmbit sanitari espanyol. Aquest microorganisme oportunista pot provocar infeccions greus, especialment en pacients immunodeprimits, i ha desenvolupat mecanismes de resistència davant diversos antibiòtics com a conseqüència del seu ús prolongat i indiscriminat. Les estadístiques revelen que aproximadament 7 de cada 100 pacients hospitalitzats pateixen infeccions nosocomials, el que ha portat a implementar estrictes protocols d’higiene i prevenció en centres sanitaris.
L’Hospital Regional de Màlaga ha detectat un focus actiu d’aquest bacteri durant les últimes dos setmanes. Segons ha informat el Servei de Medicina Preventiva del centre, el brot es troba "sota control i vigilància", encara que el Sindicat d’Infermeria (Satse) ha assenyalat que afecta set pacients, xifra que no ha estat confirmada oficialment per la direcció de l’hospital malagueny.
Mecanismes de transmissió
El contagi de la Klebsiella es produeix principalment mitjançant contacte directe entre persones, convertint la higiene de mans i la desinfecció de superfícies en mesures fonamentals per a la seua contenció. Molts individus poden ser portadors asimptomàtics en allotjar el bacteri en la seua flora intestinal sense manifestar símptomes. Tanmateix, el patogen pot activar-se quan les defenses de l’hoste disminueixen a causa de malalties subjacents o després de sotmetre’s a procediments mèdics invasius com a ventilació mecànica o nutrició parenteral.
Estratègies preventives essencials
La Junta d’Andalusia ha establert un protocol específic per prevenir la propagació d’aquest bacteri. Entre les mesures destaquen la correcta higiene de mans i extremar les precaucions en el contacte amb pacients infectats.
Las recomanacions inclouen l’aïllament del pacient en habitacions individuals per evitar la transmissió creuada. Els professionals sanitaris han de rentar-se meticulosament les mans, utilitzar guants nets i canviar-los entre diferents tasques amb el mateix pacient. Així mateix, s’aconsella limitar el nombre de visites per reduir les possibilitats de contagi. Respecte al tractament antibiòtic, les autoritats sanitàries insisteixen en la importància d’evitar la seua administració indiscriminada per no fomentar l’aparició de noves soques resistents.