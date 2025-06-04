Nou estudi sobre dieta i embaràs: els hidrats de carboni de baixa qualitat afecten la salut mentals dels infants
Un informe de la URV revela que les dietes amb alta càrrega glucèmica durant la gestació multipliquen per 3,5 el risc de problemes conductuals
Un estudi pioner del Grup de Recerca en Nutrició i Salut Mental (NUTRISAM) de la Universitat Rovira i Virgili ha establert una clara relació entre el consum elevat d'hidrats de carboni de baixa qualitat durant l'embaràs i el desenvolupament de problemes psicològics en els fills. La investigació demostra que les embarassades amb dietes d'alta càrrega glucèmica creen un desequilibri nutricional que afecta directament el desenvolupament neurològic del fetus.
L'equip investigador va analitzar meticulosament la dieta de dones gestants i va fer un seguiment dels seus fills fins als quatre anys d'edat. Per avaluar el comportament infantil, van emprar el qüestionari Check Behavior Checklist, una eina estandarditzada que consta de 99 ítems sobre conducta que les famílies valoren segons tres categories: fals, a vegades vertader o completament vertader. Mitjançant models estadístics avançats, les psicòlogues de NUTRISAM han pogut establir correlacions significatives entre els patrons alimentaris materns i els trastorns conductuals infantils.
Els resultats són contundents: els infants de quatre anys nascuts de mares que van seguir dietes amb alta càrrega glucèmica durant el primer trimestre d'embaràs presenten 2,4 vegades més probabilitats de manifestar problemes d'ansietat, depressió i retraïment. Encara més alarmant, la incidència de conductes agressives i dificultats d'atenció es multiplica per 3,5 en comparació amb els fills de mares que van mantenir una dieta amb baixa càrrega glucèmica.
Alteracions metabòliques amb efectes neurològics
L'explicació científica d'aquest fenomen rau en el mecanisme de transferència de glucosa a través de la placenta. Quan l'embarassada consumeix aliments que eleven ràpidament els nivells de sucre en sang, aquesta glucosa travessa la barrera placentària i altera els nivells glucèmics del fetus. Aquest desequilibri provoca un augment de l'estrès oxidatiu i processos inflamatoris que comprometen el desenvolupament òptim del sistema nerviós i el cervell en formació.
Diferències de gènere significatives
Una troballa particularment rellevant de la investigació és la major vulnerabilitat que presenten les nenes davant d'aquests efectes. L'estudi ha detectat una associació més intensa entre l'alta càrrega glucèmica maternal i les alteracions conductuals en el cas de les filles. Segons els investigadors, aquesta diferència podria explicar-se per una sensibilitat especial del cervell femení en desenvolupament davant les fluctuacions dels nivells de glucosa.