L'espermidina: un nou marcador per predir la reaparició del càncer en operats de còlon o recte
Un estudi de l'Hospital del Mar revela que els nivells elevats d'aquesta molècula abans de la cirurgia multipliquen per 4,7 el risc de recurrència del tumor
Un equip d'investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar ha descobert que els nivells d'espermidina en sang poden ser un factor determinant per predir la reaparició del càncer de còlon i recte. L'estudi, publicat a la prestigiosa revista Annals of Surgery, ha establert que les persones amb nivells elevats d'aquesta molècula abans de sotmetre's a una intervenció quirúrgica presenten un risc 4,7 vegades superior de recurrència tumoral, en comparació amb els pacients que mostren nivells més baixos.
La investigació, realitzada en col·laboració amb el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, va fer un seguiment de 146 pacients intervinguts de càncer colorectal durant un període de cinc anys després de la cirurgia. Els resultats van ser reveladors: en un 16,4% dels casos (un de cada sis pacients) el tumor va reaparèixer, confirmant la relació directa entre els alts nivells d'espermidina preoperatoris i el risc de recurrència. A més, es va constatar que com més gran sigui la caiguda d'aquests nivells després de la intervenció, menor és la probabilitat que el càncer torni.
"Els resultats del nostre estudi ens poden permetre anticipar la recurrència en aquests casos, fins i tot amb mostres abans de la cirurgia, en aquells pacients en els quals els nivells d'espermidina són més alts", explica el Dr. Francisco Madrid-Gambin, investigador del Grup de recerca en Metabolòmica Aplicada. I el més important, segons afegeix, és que això es pot aconseguir "a través d'una anàlisi de sang".
Una nova eina per millorar els tractaments personalitzats
Actualment, per avaluar el risc de recurrència, els especialistes es basen principalment en la classificació del tumor i en si hi ha afectació als ganglis limfàtics. Tanmateix, els resultats d'aquesta investigació podrien proporcionar una eina addicional de gran valor per a la pràctica clínica. La Dra. Blanca Montcusí, metgessa adjunta de la secció de Cirurgia Colorectal, assenyala que "falta validar els nostres descobriments, però ens poden servir per saber quins pacients es poden beneficiar de quimioteràpia o alguna altra teràpia més específica per evitar la reaparició de la malaltia".
El Dr. Miguel Pera, actual cap del Servei de Cirurgia de l'Hospital Clínic, destaca que l'objectiu és "buscar altres factors de risc que anticipin el risc de recurrència, i així poder oferir tractaments, com quimioteràpia o teràpies específiques per reduir aquest risc". En casos on es detectin nivells molt elevats d'espermidina abans de la cirurgia, els especialistes plantegen fins i tot la possibilitat d'administrar un tractament neoadjuvant previ a la intervenció, que podria ajudar a reduir la mida del tumor, facilitant l'operació i disminuint el risc de reaparició. Aquest aspecte és especialment rellevant si considerem que aproximadament el 80% dels pacients amb càncer colorectal requereixen cirurgia.
Reconeixement científic i continuïtat investigadora
L'estudi forma part d'una línia d'investigació més àmplia d'aquest equip, que ja havia establert prèviament la relació entre els nivells en sang de determinats metabòlits i les complicacions postoperatòries a curt termini en pacients operats de càncer colorectal. "Seguim treballant per comprovar si el que hem vist es repeteix en altres poblacions amb aquests tumors i determinar el rol de l'espermidina en la recurrència del càncer de còlon i recte, esbrinant el motiu de la relació entre la seva presència i el retorn del tumor", afirma el Dr. Óscar Pozo, coordinador del Grup de recerca en Metabolòmica Aplicada.
La rellevància d'aquesta recerca ha estat reconeguda amb el tercer premi dels Premios Nacionales de la Fundación Asociación Española de Coloproctología-Medtronic 2025, lliurat durant el XXVIII congrés nacional de l'entitat. A més, també ha rebut el premi XXVII Premi Dr. Lino Torre a la Recerca Quirúrgica, atorgat pel Servei de Cirurgia General de l'Hospital del Mar.