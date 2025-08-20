Els pneumòlegs alerten: el fum dels incendis comporta riscos i fan aquestes recomanacions
Els grans focs al nord-oest peninsular han disparat les emissions de carboni a Espanya durant aquest estiu a nivells màxims mai registrats
La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) ha emès un comunicat aquest agost on alerta sobre els perills per a la salut que comporta l'exposició al fum dels incendis forestals que afecten severament el nord-oest de la Península. Els experts assenyalen que els col·lectius amb major risc d'afectació són infants, gent gran, dones embarassades i persones amb patologies respiratòries o cardiovasculars prèvies.
Davant la gravetat dels incendis que devoren zones d'Ourense, Lleó i Càceres, les emissions de carboni han assolit nivells històrics segons dades del Servei de Supervisió de l'Atmosfera (CAMS) de Copernicus, que realitza aquest seguiment des del 2003. Aquest fenomen ha provocat que la qualitat de l'aire s'hagi deteriorat considerablement en àmplies zones del territori, fet que ha motivat la resposta dels especialistes en salut respiratòria.
Mesures de protecció recomanades pels experts
La SEPAR ha publicat diverses recomanacions per a la població afectada per aquests episodis de contaminació atmosfèrica. Entre les mesures destacades, aconsellen romandre en espais interiors amb les finestres tancades per minimitzar l'exposició a contaminants. També recomanen l'ús de mascaretes tipus N95 o FFP2, ja que les quirúrgiques no ofereixen filtració suficient per a les partícules tòxiques presents en el fum, tot i que adverteixen que cap mascareta garanteix una protecció total.
Els pneumòlegs també subratllen la importància de mantenir una hidratació adequada per protegir les vies respiratòries i evitar realitzar activitat física a l'aire lliure, ja que l'esforç incrementa significativament la inhalació de contaminants. Les precaucions han de mantenir-se fins i tot després de l'extinció dels incendis, atès que les partícules en suspensió poden romandre a l'atmosfera durant dies.
Impacte dels contaminants en la salut respiratòria
El fum dels incendis forestals conté una complexa barreja de substàncies perjudicials, entre les quals destaquen partícules fines PM2.5 i gasos irritants com el monòxid de carboni, òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils. L'exposició a aquests elements pot provocar efectes immediats que van des d'irritacions oculars, nasals i de gola fins a complicacions més greus.
Els especialistes de la SEPAR adverteixen que fins i tot persones sense patologies prèvies poden experimentar símptomes com disminució de la funció pulmonar o dolor toràcic. En casos més greus, l'exposició pot desencadenar crisis d'asma, broncoespasmes severs, infeccions respiratòries o descompensacions en pacients amb malalties respiratòries cròniques, per la qual cosa cal extremar les precaucions en les zones afectades.