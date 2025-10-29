La demarcació de Lleida registra gairebé 500 casos d'ictus el 2024
A Catalunya, la xifra augmenta fins als 14.000 ingressos hospitalaris per aquesta patologia
La demarcació de Lleida regista 492 hospitalitzacions per ictus el 2024, segons el Departament de Salut de la Generalitat. En total, són 410 casos al pla de Lleida i 82 a l'Alt Pirineu i Aran. Pel que fa a la resta de Catalunya, es van registrar un total de 13.813 ingressos hospitalaris per ictus, amb una edat mitjana dels afectats de 70 anys. La xarxa d'atenció a l'ictus catalana ha experimentat un notable creixement en els darrers anys, i actualment està integrada per una trentena d'hospitals de referència que treballen coordinadament per oferir una resposta ràpida i eficaç. Les dades mostren un lleuger increment en el nombre de casos respecte a anys anteriors, atribuït principalment a l'envelliment de la població.
L'activació del Codi Ictus, que aquest 2025 compleix 20 anys, ha augmentat més d'un 25% en els darrers quatre anys. Els professionals sanitaris destaquen que aquest sistema ha permès reduir significativament els temps d'actuació, assolint en un 95% dels casos un temps inferior als 90 minuts des de la sospita fins a l'inici del tractament.
La xarxa de telemedicina pel territori
Dels 30 hospitals que conformen la xarxa d'atenció a l'ictus, 17 compten amb el sistema TeleIctus, que permet que neuròlegs experts valorin a distància els pacients durant les 24 hores del dia. Aquest sistema garanteix diagnòstics i decisions terapèutiques ràpides, especialment a les zones més allunyades dels grans centres urbans. L'Hospital de Vielha ha estat l'últim centre en incorporar-se a aquesta xarxa.
El SEM, peça clau en l'atenció precoç
El Sistema d'Emergències Mèdiques va atendre 8.315 persones amb sospita d'ictus durant el 2024, consolidant una tendència d'increment continuat. Aquesta xifra representa un augment del 40% respecte al 2019, quan es van atendre 5.962 pacients. La majoria dels afectats tenen més de 65 anys (5.774 casos), seguits del grup d'edat de 46 a 65 anys (2.024 pacients). Per gènere, un 54% dels afectats són homes i un 46% dones.
La distribució territorial mostra Barcelona Ciutat (1.816 casos) i la Metropolitana Nord (1.792) com les regions amb major incidència, seguides per la Metropolitana Sud (1.138) i Girona (963). Els professionals del SEM apliquen l'escala RACE per identificar ictus potencialment greus, una eina desenvolupada conjuntament amb l'Hospital Germans Trias i Pujol que s'utilitza en més del 99% dels Codis Ictus a Catalunya i que també s'ha adoptat internacionalment.
Noves tecnologies per millorar el diagnòstic
Actualment, els equips mèdics catalans treballen en el desenvolupament d'eines avançades que permetin discriminar amb major precisió entre ictus isquèmic (obstrucció de la circulació) i hemorràgic (pèrdua de sang). La incorporació d'intel·ligència artificial i algoritmes de predicció de risc està en fase d'investigació per millorar les eines disponibles en un futur proper.
A Catalunya, el 85% dels ictus són per obstrucció de la circulació a les venes. Gràcies als circuits cada vegada més eficients, més del 30% dels pacients reben teràpies per tornar a tenir una circulació sanguínia normal (trombòlisi, trombectomia o ambdues). Tot i l'increment en l'activació dels codis ictus, la mortalitat al tercer mes després de patir un ictus se situa entorn del 15%, i més de la meitat dels afectats aconsegueixen recuperar una vida independent.